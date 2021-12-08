Türkiye'nin otomotiv yan sanayisi ihracatı 10.7 milyar dolar

Türkiye'den ocak-kasım döneminde 10 milyar 750 milyon 403 bin dolarlık otomotiv yan sanayisi ürünü ihraç edildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2021'in 11 ayında Türkiye'den otomotiv yan sanayisinde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI YÜZDE 25,5 ARTTI

Otomotiv yan sanayi ihracatı, bu yılın 11 ayında yaklaşık yüzde 27,5 artarak 10 milyar 750 milyon 403 bin dolara yükseldi.

DIŞ SATIMIN YÜZDE 40,8'İ YAN SANAYİDEN OLUŞUYOR

Yılın 11 ayında 26 milyar 381 milyon 470 bin dolar olarak kayıtlara geçen otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 40,8'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada, otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 11 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,85 arttı. Geçen senenin ocak-kasım döneminde Almanya'ya yapılan 1 milyar 879 milyon 593 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı süreçte 2 milyar 515 milyon 861 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 11 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye gerçekleştirildi.