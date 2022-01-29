Türkiye'nin patent ve marka haritası

Türkiye’nin 2021 yılı marka ve patent başvuru haritası yayınlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Türkiye marka ve patent başvuru verilerinin analizini yapan Destek Patent, 2021 yılında 79 bin 608 marka ve 3 bin 582 patent başvurusu ile rekorun İstanbul’da olduğunu açıkladı.

İstanbul’dan sonra en çok marka ve patent başvurusu Ankara ve İzmir’den geldi. Yerli patent başvurularında, tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı en çok başvuru yapılan alan olurken, yerli patent başvurularının yüzde 11'i üniversiteler tarafından yapıldı.

2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na 8 bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model, 176 bin 493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı.

TASARIM BAŞVURULARI YÜZDE 41 ARTTI

Yerli patent başvurularında yüzde 3, faydalı model başvurularında yüzde 24, marka başvurularında yüzde 13 ve tasarım başvurularında yüzde 41 artış gerçekleşti.

Tescil sayılarına bakıldığında ise 3 bin 342 yerli patent tescil sayısı ile yüzde 51 artış yaşanırken, yerli faydalı model tescil sayısı 2 bin 513’e çıkarak yüzde 120 artış gösterdi. Yerli marka tescil sayısı yüzde 33 yükselişle 114 bin 242'ye ulaşırken, yüzde 16 artan yerli tasarım tescil sayısı 44 bin 278'e ulaştı.

İSTANBUL 1. OLDU

TÜRKPATENT’in açıkladığı 2021 yılı verilerine göre; Türkiye’de 2021 yılında en çok yerli marka başvurusu yapılan iller arasında; İstanbul 79 bin 608 başvuru ile birinci oldu. 14 bin 881 başvuru ile Ankara 2. sırada yer alırken, 11 bin 314 başvuru ile en çok marka başvurusu yapan 3. il ise İzmir oldu. İzmir’i, 7 bin 896 başvuru ile Bursa izledi. 5 bin 697 marka başvurusu yapan Antalya ise, Türkiye’de 2021 yılında en çok marka başvurusu yapan 5. il oldu.

Türkiye’de 2021 yılında en çok yerli patent başvurusu yapan iller arasında, 3 bin 582 başvuru ile İstanbul birinci oldu. İstanbul’u 1.117 başvuru ile Ankara izlerken, 471 patent başvurusu ile İzmir 3. sıraya yerleşti. İzmir’i 450 başvuru ile Bursa takip ederken, 197 patent başvurusu ile Kocaeli, 2021 yılında en çok patent başvurusu yapan 5. il oldu.

TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT

2021 yılında en çok yerli patent başvurusu tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı alanında yapıldı. Açıklanan verilere göre 609 başvuru ile tıbbi ve cerrahi teçhizat ve ortopedik araçların imalatı en çok yerli patent başvurusu yapılan alan olurken, bu alanı 534 başvuruyla büro makineleri ve bilgisayar imalatı takip etti.

Başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri imalatı 523 başvuru ile en çok yerli patent başvurusu yapılan 3. alan olurken, 483 başvuruyla motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 4. sırada yer aldı. 469 başvuruyla eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı ise en çok yerli patent başvurusu yapılan 5. alan oldu.

TOPLAM YERLİ PATENT BAŞVURULARININ YÜZDE 11’İ ÜNİVERSİTELERE AİT

2021 yılında yerli patent başvurularının 1.534’ünü oluşturan ilk on kuruluş toplam yerli patent başvurularının yüzde 18’ini oluştururken yerli patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversite de yer aldı.

Açıklanan verilere göre yerli patent başvurularının yüzde 11'i üniversiteler tarafından yapıldı.