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    Türkiye’nin PMI verileri Asya'nın üzerinde

    Hizmet sektörü PMI verileri, Asya ülkelerinde daralmaya işaret ederken Türkiye’ye de pozitif seyretti.
    • AA
    • 03.09.2021 - 10:36
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    Türkiye’nin PMI verileri Asya'nın üzerinde

    İmalat satın alma yöneticileri endekslerin karşılığı olan PMI verileri bir önceki ay 54,9 olan Çin'de 46,7; önceden 47,4 olan Japonya'da 42,9 ve önceden 43,3 olan Avustralya'da ise 42,9’ye düştü.

    TÜRKİYE PMI EŞİK DEĞERİNİN ÜZERİNDE

    Türkiye’nin PMI verileri ise Asya piyasaları ile karşılaştırıldığında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, ağustosta yeniden eşik değer 50’nin üzerine çıkarak 54,1 olarak gerçekleşerek önemli bir gelişme katetti. Temmuz’da bu değer 54 olarak kayıtlara geçmişti.

    Türkiye’nin özel sektör şirketlerinin aylık anketlerinden elde edilen ekonomik göstergelerden oluşan PMI verisi güçlü büyüme, hızlı şekilde toparlanan kara ve deniz taşıtları üretiminin etkisiyle gerçekleşti.

    Türkiye’nin PMI verileri Asya nın üzerinde #1

    PMI VERİLERİ

    Çin'de 54,9'den 46,7'ye düştü

    Japonya'da 47,4'den 42,9'a düştü

    Avustralya'da 43,3'den 42,9'a düştü

    Türkiye'de 54'ten 54,1'e yükseldi (eşik değerin üzerinde)

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