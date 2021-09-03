Türkiye’nin PMI verileri Asya'nın üzerinde

Hizmet sektörü PMI verileri, Asya ülkelerinde daralmaya işaret ederken Türkiye’ye de pozitif seyretti.

İmalat satın alma yöneticileri endekslerin karşılığı olan PMI verileri bir önceki ay 54,9 olan Çin'de 46,7; önceden 47,4 olan Japonya'da 42,9 ve önceden 43,3 olan Avustralya'da ise 42,9’ye düştü.

TÜRKİYE PMI EŞİK DEĞERİNİN ÜZERİNDE

Türkiye’nin PMI verileri ise Asya piyasaları ile karşılaştırıldığında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, ağustosta yeniden eşik değer 50’nin üzerine çıkarak 54,1 olarak gerçekleşerek önemli bir gelişme katetti. Temmuz’da bu değer 54 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye’nin özel sektör şirketlerinin aylık anketlerinden elde edilen ekonomik göstergelerden oluşan PMI verisi güçlü büyüme, hızlı şekilde toparlanan kara ve deniz taşıtları üretiminin etkisiyle gerçekleşti.

PMI VERİLERİ

Çin'de 54,9'den 46,7'ye düştü

Japonya'da 47,4'den 42,9'a düştü

Avustralya'da 43,3'den 42,9'a düştü

Türkiye'de 54'ten 54,1'e yükseldi (eşik değerin üzerinde)