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    Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'da anlatılacak

    Almanya'da, Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelinin tanıtılacağı bir etkinlik düzenleniyor.
    • 27.09.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:27
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    Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'da anlatılacak

    Türkiye'nin enerji ile ilgili iki bakanı, ülkenin rüzgar enerjisi potansiyelini ve üretim gücünü Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda anlatacak.

    Rüzgar enerjisi ile ilgili Türkiye'nin olanaklarının tanıtılacağı toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank birer konuşma yapacak.

    Türkiye rüzgar enerjisinde atılım yaptı

    Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Türkiye, elektrikte kurulu gücü içinde de yeşil enerjinin payını artırdı. Bu artışta en önemli pay rüzgar enerjisinin oldu.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2002'de 19 megavat olan rüzgar enerjisinde kurulu güç, 2022 Ağustos'ta 11 bin 137 megavata çıktı. Rüzgar enerjisi, yaklaşık yüzde 65 yerliliğe ulaştı.

    Yatırımlar anlatılacak

    Rüzgar enerjisi sektöründen temsilciler ve katılımcılar, bu alandaki yatırım iklimini anlatmak için Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen rüzgar enerjisi etkinliğine katılacak.

    Türkiye nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya da anlatılacak #1

    Firmalar Almanya'da görücüye çıkıyor

    Fuara sektörde faaliyet gösteren 30'u aşkın firma, hem Türkiye'ye yatırım çekmek hem de son yıllarda yenilenebilir enerji alanında gerçekleşen yatırımları anlatmak için görücüye çıkacak.

    AA'nın haberine göre, Bakan Dönmez’in Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile de görüşmesi ve etkinliğin 30 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.


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