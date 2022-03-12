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    Türkiye'nin sanayi ihracatı yüzde 25,6 arttı

    Sanayi sektörü ihracatı şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artış gösterdi.
    • AA
    • 12.03.2022 - 13:32
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    Türkiye'nin sanayi ihracatı yüzde 25,6 arttı

    Uluslararası ticaret salgından olumsuz etkilenirken, ihracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini bünyesinde barındıran sanayi de bu durumdan nasibini almışken, normalleşme ile birlikte atağa kalktı ve rekor üzerine rekorlar kırdı.

    ALMANYA ÖN PLANDA

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi ihracatında Almanya ön plana çıkarken en fazla ihracatta otomotiv sektöründe gerçekleşti.

    Türkiye nin sanayi ihracatı yüzde 25,6 arttı #1


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