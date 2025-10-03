Türkiye'nin son 5 yılda Türk devletleriyle ticareti 62,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin Türki Cumhuriyetler Örgütü (TDÖ) üyesi ülkelerle toplam ticaret hacmi, son 5 yılda Zengezur ve Orta Koridor ticaret yollarındaki önemli kazanımların da katkısıyla 62,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin 2020-2024 döneminde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a ihracatı toplam 36,6 milyar dolar olurken, Türkiye OTS üye ülkelerinden 26 milyar dolar değerinde mal ithal etti.

EN FAZLA İHRACAT AZERBAYCAN'A

Bu dönemde en fazla ihracatı 12,8 milyar dolarla Azerbaycan'a yapan Türkiye, bu ülkeye makine, mekanik cihazlar, plastik ve mamulleri ile motorlu taşıtlar ihraç etti.

Türkiye ise 5,3 milyar dolarlık Azerbaycan malı ithal etti. Bu ithalatın büyük bölümünü mineral yakıtlar, pamuk, alüminyum, demir ve çelik oluşturdu.

Türkiye-Azerbaycan ticaret ilişkileri gelişmekte olup, Azerbaycan'ın zengin petrol ve doğalgaz kaynakları, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı (BTC), Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hattı (BTE) ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projeleri aracılığıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmaktadır.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN EN BÜYÜK ELEKTRİK ALICISI KONUMUNDA

Türkiye'nin son yıllarda Azerbaycan'ın en büyük elektrik alıcısı olması, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin çeşitliliğine ve arz güvenliğine işaret ediyor.

Bölgesel ticaretin önemli bir güzergahı olan Azerbaycan'ı, kendi sınırları içindeki Nahçıvan'a bağlayan Zengezur Koridoru'nun, lojistik maliyetlerini düşürerek, transit kapasitesi ve hacmini artırarak iki ülke arasındaki ilişkileri canlandırması, ayrıca ulusal elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin başka bir ülkenin sistemine bağlandığı elektrik bağlantı altyapısı koridoru olarak kullanılması ve Türkiye ile Azerbaycan arasında dijital iletişim hatlarının birbirine bağlanması amacıyla kullanılması bekleniyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLER AZERBAYCAN'DA

Azerbaycan'da konut ve havaalanı inşaatının yanı sıra su, elektrik ve enerji nakil hatları gibi büyük projelerde Türk müteahhitler yer alıyor.

KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, ÖZBEKİSTAN

Öte yandan, Türkiye'nin son beş yılda Kazakistan'a ihracatı 10,2 milyar dolar olurken, Türkiye'nin Kazakistan'dan ithalatı 13,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin Kazakistan'a ihracatında makine, triko ve aksesuarlar başı çekerken, Kazakistan'ın Türkiye'ye ithalatı ise en çok bakır ve bakır mamulleri, mineral yakıtlar, alüminyum ve alüminyum mamullerinden oluştu.

Kazakistan, Türkiye'nin Orta Asya'daki ana ticaret ortağıdır ve Türkiye, en çok yatırım yapan ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Orta Koridor, Avrasya'da önemli bir ulaşım ve ticaret rotası olup, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticarete katkı sağlamaktadır.

Türkiye, temmuz ayında Kazakistan ile Orta Koridor için demir yolu taşımacılığında güzergah boyunca yük taşımacılığının hacmini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla bir demir yolu anlaşması imzaladı.

Aynı zamanda Türkiye'nin 2020-2024 döneminde Kırgızistan ile ticareti 5,4 milyar dolara, Özbekistan ile ticareti ise 15,8 milyar dolara ulaştı.

TÜRK DEVLETLERİ ZİRVESİ

Son veriler, önümüzdeki pazartesi ve salı günü Azerbaycan'ın kuzeyindeki Gebele kentinde yapılması planlanan OTS Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi öncesinde geldi.

Bölgesel barış ve güvenliğe odaklanılacak zirvede, katılımcıların bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması ve Türk dünyası arasında iş birliği ve refahı güçlendirecek anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

OTS'nin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir; Özbekistan ise 2019 yılında gruba katılmıştır. Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ise grupta gözlemci statüsündedir.