Türkiye'nin spot gaz ithalatı geçen yıl yüzde 145 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) "2022 Yılı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı.
Yayınlanan rapora göre, geçen yıl Türkiye'nin doğalgaz ithalat portföyünde spot gaz miktarı ciddi ölçüde arttı.
Türkiye'nin spot gaz ithalatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 145 artarak yaklaşık 18 milyar 890 milyon metreküpe ulaştı.
Geçen yıl Türkiye'nin toplam 54 milyar 661 milyon metreküplük doğalgaz ithalatının yaklaşık 18 milyar 890 milyon metreküpünü spot gaz oluşturdu.
Spot gazın ulaşım yolları
Söz konusu spot gazın 8 milyar 980 milyon metreküpü boru gazı, yaklaşık 9 milyar 909 milyon metreküpü ise deniz yoluyla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak ithal edildi.
Rusya ve Azerbaycan'dan geliyor
Spot boru gazının yaklaşık 6 milyar 321 milyon metreküpü Rusya'dan, 2 milyar 659 milyon metreküpü Azerbaycan'dan tedarik edildi.
Spot LNG ithalatında ABD ilk sırada
Deniz yoluyla spot LNG ithalatının yapıldığı ülkeler arasında ABD, yaklaşık 5 milyar 641 milyon metreküple ilk sırada yer aldı.
ABD'yi, 2 milyar 231 milyon metreküple Mısır, 818 milyon metreküple Nijerya izledi.
Geriye kalan miktarın 364 milyon metreküpü Trinidad ve Tobago, 195 milyon metreküpü Fransa, 193 milyon metreküpü Rusya, 107 milyon metreküpü Umman, 96 milyon metreküpü Angola, 90 milyon metreküpü Ekvator Ginesi, 88 milyon metreküpü Endonezya ve 85 milyon metreküpü Katar'dan ithal edildi.