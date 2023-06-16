Türkiye'nin spot gaz ithalatı geçen yıl yüzde 145 arttı Enerji ithalatı, enflasyonu artıran etmenler arasında yer alıyor. EPDK da bu anlamda yayınladığı raporlarda verileri gözler önüne seriyor.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) "2022 Yılı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı.

Yayınlanan rapora göre, geçen yıl Türkiye'nin doğalgaz ithalat portföyünde spot gaz miktarı ciddi ölçüde arttı.

Türkiye'nin spot gaz ithalatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 145 artarak yaklaşık 18 milyar 890 milyon metreküpe ulaştı.

Geçen yıl Türkiye'nin toplam 54 milyar 661 milyon metreküplük doğalgaz ithalatının yaklaşık 18 milyar 890 milyon metreküpünü spot gaz oluşturdu.

Spot gazın ulaşım yolları

Söz konusu spot gazın 8 milyar 980 milyon metreküpü boru gazı, yaklaşık 9 milyar 909 milyon metreküpü ise deniz yoluyla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak ithal edildi.

Rusya ve Azerbaycan'dan geliyor

Spot boru gazının yaklaşık 6 milyar 321 milyon metreküpü Rusya'dan, 2 milyar 659 milyon metreküpü Azerbaycan'dan tedarik edildi.

Spot LNG ithalatında ABD ilk sırada

Deniz yoluyla spot LNG ithalatının yapıldığı ülkeler arasında ABD, yaklaşık 5 milyar 641 milyon metreküple ilk sırada yer aldı.

ABD'yi, 2 milyar 231 milyon metreküple Mısır, 818 milyon metreküple Nijerya izledi.

Geriye kalan miktarın 364 milyon metreküpü Trinidad ve Tobago, 195 milyon metreküpü Fransa, 193 milyon metreküpü Rusya, 107 milyon metreküpü Umman, 96 milyon metreküpü Angola, 90 milyon metreküpü Ekvator Ginesi, 88 milyon metreküpü Endonezya ve 85 milyon metreküpü Katar'dan ithal edildi.