Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 9 ayda 313 milyon doları aştı Su ürünleri ihracatı Türkiye için önemli bir girdi sağlıyor. Bu yılın ilk 9 ayına bakıldığında ihracatın geçtiğimiz dönemlere göre artış yaşadığı ve özellikle somonda Rusya ilgisinin ağırlıklı olduğu belirtiliyor.

İHA

Türkiye’den bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 35 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıldı.

Su ürünleri ihracatından 9 ayda 313 milyon 343 bin 154 dolar döviz girdisi sağlandı.

Bir önceki yıl aynı dönemde yapılan ihracatta ise 284 milyon 996 bin 683 dolar elde edilmişti. Bu da 2023'de aynı dönemde ihracatın 2022'dekini geçtiğini gösteriyor.

Ürün bazında değerlendirme yapıldığında somon ihracatının büyük bir kısmı, Trabzon başka olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yapıldı.

Somon balığı ihracatı

Türkiye’den bu yılın ocak-eylül aylarında somon, hamsi ve deniz salyangozu ihracatı, bir önceki yıla göre 28 milyon 346 bin 471 dolar artarak 313 milyon 343 bin 154 dolara yükseldi.

En fazla somon balığı Rusya'ya gitti

Bu yılın ilk 9 ayında somon balığı ihracatında 177 milyon 913 bin 657 dolar ile Rusya Federasyonu ilk sırayı alırken, hamsi ihracatında 3 milyon 672 bin 95 dolar ile Fransa, deniz salyangozunda ise 6 milyon 949 bin 27 dolar ile Güney Kore Cumhuriyeti aldı.

Somon balığından 289,2 milyon dolar gelir sağlandı

Türkiye’den bu yılın 9 ayında 41 ülkeye somon balığı ihracatında 43 milyon 612 bin 377 kilogram karşılığı 289 milyon 225 bin 785 dolar döviz girdisi sağlanırken, aynı dönemde 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatında bir milyon 589 bin 579 kilogram karşılığı 9 milyon 698 bin 356 dolar, deniz salyangozu ihracatında ise bir milyon 326 bin 983 kilogram karşılığı 14 milyon 419 bin 13 dolar döviz girdisi sağlandı.

"İhracat gelirleri 5 yılda arttı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaklaşık 5 yıl önce su ürünleri ihracatından 4-5 milyon dolar döviz girdisi sağlanırken bu yılın ilk 9 ayında elde edilen döviz girdisine dikkat çekti.

"Su ürünleri ihracatında gelişme var"

Bu yılki su ürünleri ihracatında bir önceki yıla göre artış olduğuna dikkat çeken Gürdoğan, şöyle konuştu:

Türkiye geneli somon ihracatımız toplamda 289 milyon dolar. Doğu Karadeniz Bölgesine bakıldığında 120 milyon dolar civarında ihracat söz konusu. Trabzon Bölgesi olarak bakıldığında ise yüzde 52 artış söz konusu. Trabzon ili Karadeniz somonu ihracatı ocak-eylül arasında bakıldığında 77 milyon dolarlık ihracatımız var. Deniz salyangozunda ise bir önceki sene miktar bazında 8 milyon 627 bin dolarlık ihracatımız var. Bu sene ise 14 milyon dolar civarında ihracatımız değer bazında bakıldığında ise yüzde 67’lik bir artış söz konusu. İhracatımız genellikle Uzak Doğu ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve Rusya’ya yapılıyor.

"Havaların soğumasıyla hamsi ihracatı artacak"

Özellikle havaların soğumasıyla hamsi avının artacağını bunun da ihracata olumlu yansıyacağını belirten Gürdoğan, şu bilgileri paylaştı:

Bugün piyasaya bakıldığında hamsi fiyatları inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Hamsi aynı zamanda ülkemizde geçmiş yıllarda yem sanayinde en çok kullanılan ürünlerden biriydi. Havaların soğumasıyla hamsi daha fazla avlanacağından ihracatı da artacak. Hamsi simgesel olarak Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ve Türkiye’de yeri ayrı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)