Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 7 ayda yüzde 630 arttı Türkiye, Körfez ülkeleri ile ekonomi alanında önemli atılımlar gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'a yapılan ihracat da bu atılımlara paralel olarak gelişme gösterdi.

AA

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı ocak-temmuz döneminde yüzde 630 arttı.

Suudi Arabistan'a ihracat 1 milyar 256 milyon dolara yükseldi.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 25. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin değer bazında en fazla ihracat yaptığı 2. ülke Suudi Arabistan oldu.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı bu dönemde 1 milyar 84 milyon dolar arttı.

Bu başarı, Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte geldi.

5 yeni mutabakat zaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ayki Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Türk ve Suudi Arabistan heyetleri arasında 5 yeni mutabakat zaptı imzalandı.

"Kabiliyetler, Savunma Sanayii, Araştırma ve Geliştirme Alanlarında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı", "Suudi Savunma Bakanlığı ile Türk firması Baykar arasında 2 Satış Sözleşmesi", "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliği" anlaşmalarının yapıldığı ziyarette, medya ve enerji alanlarında çeşitli mutabakatlar imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı da ziyaretin dikkati çeken anlaşmaları arasında yer aldı.

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan "Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi" kapsamında, Bayraktar AKINCI TİHA, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek.

Halı sektörü başı çekiyor

Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı 173 milyon 86 bin dolarla halı sektörü gerçekleştirdi.

Halı sektörünü 129 milyon 95 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 124 milyon 633 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 98 milyon 175 bin dolarla makine ve aksamları, 95 milyon 951 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

En fazla ihracat İstanbul'dan

Ülkeye, İstanbul'dan 548 milyon 470 bin dolarlık, Gaziantep'ten 185 milyon 800 bin dolarlık, Ankara'dan 83 milyon 525 bin dolarlık, Hatay'dan 67 milyon 622 bin dolarlık ihracat yapıldı.