Türkiye'nin tahmini fındık rekoltesi açıklandı! 717 bin 931 ton

Türkiye’nin önemli ürünlerinden fındık hasadı için hazırlıklar şimdiden başladı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 16 ilde yapılan çalışmaların sonucunda 2023 yılı fındık rekoltesinin 717 bin 931 ton olarak açıklandığını belirtti.
Soydan, bu rekoltenin aslında geçen seneye göre biraz düşüşte olduğunu çünkü fındığa daha 1 aylık gibi bir zaman olduğunu belirtti.
İl il fındık rekoltesi tahmini
Türkiye’nin en fazla fındığının üretildiği Ordu’nun tahmini fındık rekoltesi 198 bin 838 ton olarak belirlendi.
İllerin rekolte beklentisi:
Ordu: 198 bin 838 ton
Samsun: 124 bin 464 ton
Sakarya: 100 bin 32 ton
Giresun: 91 bin 671 ton
Düzce: 70 bin 166 ton
Zonguldak: 46 bin 930 ton
Trabzon: 39 bin 692 ton
Bartın: 13 bin 593 ton
Kocaeli: 12 bin 833 ton
Kastamonu: 6 bin 671 ton
Artvin: 4 bin 891 ton
Tokat: 3 bin 604 ton
Sinop: 1.423 ton
Rize: 1.264 ton
Gümüşhane: 1.040 ton
Bolu: 1.018 ton
Yevmiye fiyatları da belirlendi
Ordu’da fındık yevmiyesi fiyatlarının da belirlendiğini açıklayan Soydan, yemek işçiye ait olacak şekilde 1 günlük yevmiye fiyatının 448 TL lira olduğunu aktardı.
Diğer yevmiye bedelleri:
Kilogram hesabıyla fındık toplayan işçi ücretlerinin kilo başına 3,20 TL,
15 işçisi olan dayı başına 492 TL,
15 işçiden fazlası için günlük 505 TL,
10-15 arası işçi için aşçılara 448 TL, çuvalcılara 492 TL,
15 ve üzeri işçiler için aşçılara 492, çuvalcılara da 505 TL,
Kiloyla toplanan bahçelere çuvalcı ücreti 519, katırcı ücretinin katı ile birlikte 961 TL,
Patoz saat ücreti de 1.655 lira.