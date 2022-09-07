Türkiye'nin tahvil faizlerindeki düşüş sürüyor

Türkiye'de 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, mart ayından bu yana içinde bulunduğu düşüş trendini sürdürüyor.

Yurt içinde uygulanan destekleyici para politikası ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ile tahvil piyasasına ilgi sürüyor. Türkiye'nin tahvil faizlerindeki düşüş ivme kazandı.

Küresel çapta devam eden risklere karşın yurt içi varlıklar pozitif ayrışmasını devam ettiriyor.

AA'nın haberine göre, tahvil piyasasına artan ilgiyle Türkiye'de 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,76 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Marttan bu yana gösterge faizi 28,56'dan 11,76'ya düştü

Mart ayında yüzde 28,56'yı gören uzun vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, bu süreçten sonra düşüş trendine girmişti. Arka arkaya 5'inci ayı da düşüşle kapatan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, bugün yüzde 11,76 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Kısa vadeli gösterge tahvili yüzde 28,28'den yüzde 13,72'e kadar geriledi

Kısa vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi de haziran ayında yüzde 28,28 ile gördüğü yılın en yüksek seviyesinden düşüşe geçerek bugün yüzde 13,72'e kadar geriledi. Kısa vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi böylece Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.