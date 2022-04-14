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    Türkiye'nin tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı

    Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 180 bin 53 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 yükselerek 1,56 milyar adede çıktı.
    • 14.04.2022 - 10:51
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    Türkiye'nin tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı

    Son dönemde küresel gelişmeler nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalar ve dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle artam yem fiyatları et ve süt ürünlerine yansıdı.

    Bu kapsamda ürünlere gelen zamlar kamuoyunun gündemine geldi.

    Diğer yandan üretimde ise artış sürüyor.

    Tavuk eti üretimi yüzde 13 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

    Buna göre, şubatta 180 bin 53 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 13,4 artarken aylık bazda yüzde 9,7 azalma kaydetti.

    Türkiye'de şubatta 1 milyar 555 milyon 418 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 0,2 yükseliş gözlemlenirken aylık bazda yüzde 7 düşüş kayıtlara geçti.

    Şubatta 102 milyon tavuk kesildi

    AA'nın haberine göre şubat ayında 102 milyon 358 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Şubat 2021'e oranla yüzde 15,3 arttı.

    Bu dönemde hindi etinin 3 bin 644 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 5,2 artış görüldü.

    Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,5, hindi eti üretimi yüzde 15,2, tavuk eti üretimi yüzde 14,3 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 azaldı.

    Türkiye nin tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı #1


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