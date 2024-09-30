Türkiye'nin temmuz ayı petrol ithalatı açıklandı EPDK verilerine göre, Türkiye'nin petrol ithalatı temmuzda yüzde 5,15 artarak 4 milyon 335 bin 611 tona çıkarken, ihracatı ise yüzde 13,5 artarak 165 bin 177 tona yükseldi.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı temmuzda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,15 artarak 4 milyon 335 bin 611 ton oldu.

HAM PETROL İTHALATI

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat, yüzde 8,19 artarak 2 milyon 615 bin 90 ton olarak gerçekleşti.

MOTORİN ÜRÜNLERİNİN İTHALATI

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1,33 azalışla 1 milyon 250 bin 26 tona geriledi.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

TEMMUZDA TOPLAM İTHALAT

Böylece toplam ithalat temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,15 artarak 4 milyon 335 bin 611 ton oldu.

EN FAZLA ALIM RUSYA'DAN

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 582 bin 473 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 387 bin 115 tonla Irak ve 214 bin 847 tonla Kazakistan izledi.

YURT İÇİ BENZİN SATIŞLARI

Öte yandan yurt içi benzin satışları temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,87 artarak 461 bin 469 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 11,91 azalarak 2 milyon 338 bin 59 tona düştü.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 8 azalarak 2 milyon 967 bin 659 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 13,5 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,86 artarak 538 bin 318 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 48,4 artışla 165 bin 177 tona yükseldi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 66,7 artarak 13 bin 219 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 33,3 azalarak 31 bin 19 ton oldu.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 13,5 ARTTI

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 13,5 artışla 1 milyon 145 bin 231 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,33 artarak 1 milyon 355 bin 874 tona çıktı.

Benzin türleri üretimi yüzde 6,26 artarak 471 bin 173 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 10,32 artarak 620 bin 238 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 48,9 artışla 141 bin 10 ton olarak hesaplandı.

oplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 3,5 artarak 3 milyon 264 bin 777 tona çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)