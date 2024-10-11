Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı her yıl rekor kırıyor

AA

Türkiye'de yaban mersini, kivi, ejder meyvesi, avokado, mango gibi tropikal meyvelerinin ihracatı, son 4 yılda artarak devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl ocak-eylül döneminde 17 milyon 430 bin dolar olan tropikal meyve ihracatı, bu yıl 17 milyon 549 bin 948 dolar olarak gerçekleştirildi.

BATI AKDENİZ'İN İHRACATI

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'in 2020'de 1 milyon 86 bin dolar olan ihracat rakamı, 2021'de 2 milyon 172 bin dolar, 2022'de 3 milyon 202 bin dolar, geçen yıl ise 5 milyon 93 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyon 662 bin dolarlık ihracatın yapıldığı bölgeden, bu yıl aynı dönemde yüzde 27,79'luk artışla 4 milyon 680 bin dolarlık satış gerçekleşti.

"HOBİ OLARAK BAŞLADI"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgede hobi amaçlı başlayan tropikal meyve üretiminin, son yıllarda ticari ürün haline geldiğini söyledi.

Özellikle Antalya'nın yaban mersini, avokado, kivi, ejder meyvesi, çarkıfelek, ananas, mango gibi meyve üretiminin arttığını dile getiren Çavuşoğlu, artışların ihracata da yansıdığını kaydetti.

"YABAN MERSİNİ, EJDER MEYVESİ VE AVOKADO ÖN PLANDA"

Türkiye'deki tropikal meyve üretiminin yüzde 75'inin Batı Akdeniz'de olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tropikal meyvede ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini bölgemiz gerçekleştiriyor. Bu açıdan bölgemiz önemli bir potansiyele sahip. İhracatta özellikle yaban mersini, ejder meyvesi ve avokado ön planda." dedi.

Çavuşoğlu, tropikal meyvelerin katma değerinin yüksek olduğunu ve bu açıdan üreticisini memnun ettiğini kaydetti.

İHRACAT HER YIL YÜZDE 50 ARTIYOR

Üreticilere coğrafi konuma ve iklim şartlarına uygun üretim yapmaları konusunda uyardıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Planlı hareket edilirse tropikal meyvede önümüz açık. 4 yıl önce 1 milyon dolar gibi ihracatları konuşurken şu anda 5 milyon dolarlara geldik. Hemen hemen her sene yüzde 50 civarında bir artışımız söz konusu. Geçen yılı 5 milyon doların üzerinde bir rakamla kapattık, bu sene de 7,5-8 milyon dolara ulaşırız." diye konuştu.