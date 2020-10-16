Türkiye'nin tüm lezzetleri Bursa’da buluştu

Bursa’da 81 ilden gelen tüm yöresel ürünlerin satıldığı pazar, Demirtaş’ta açılarak hasret giderdi.

Memleket hasreti çekenlerin ayağına gelen yöresel ürünler çarşısı Bursa Demirtaş, 20’lik Cadde’de 10 günlüğüne açıldı.

ÇARŞIDA HER YÖRENİN MEŞHUR ÜRÜNÜNÜ BULMAK MÜMKÜN

Kars kaşarından Manisa mesir macununa, Trabzon ekmeğinden Anzer balına, Erzurum cağ kebabından çeşitli baharatlara kadar binlerce çeşit ürünün alınabileceği çarşı, 10 gün Bursalıların hizmetinde olacak.

KIYAFET VE EĞLENCE DE VAR

Yiyeceklerin yanı sıra kıyafetlerin de bulunduğu, deve ve midilli atları ile de çocukların eğlendirildiği çarşıda, hafta sonu ücretsiz hamsi ve mıhlama dağıtılacak.

Etkinliği düzenleyen fuarcılık şerketinin koordinatörü Mehmet Deniz, Türkiye’nin her yerinde bu tür yöresel çarşı etkinlikleri yaptıklarını ifade ederek, “Bursa Demirtaş’ta kültürlerin ve coğrafyaların birleşmesi için 81 ilimizi buraya topladık. Bursa’da yaşayan vatandaşlarımız 81 ilin ürünlerini tanıtıp, tatma fırsatı elde edebilecekler.” dedi.

PAZARIN HER GİTTİĞİ YERDE KARADENİZ HAMSİSİNİ ÜCRETSİZ DAĞITIYORLAR

Her gittikleri yerde Karadeniz hamsisini ücretsiz dağıttıkların belirten Deniz, “Bir gün ücretsiz hamsi, bir gün mıhlamayı dağıtırız. Bu hafta sonu da ücretsiz hamsi ve mıhlamamızı Demirtaş 20’lik Cadde’de yapacağız. Burada her gün bir etkinlik yapıyoruz. Biz diyoruz ki örneğin Gümüşhane’ye gidemeyen vatandaşımız burada ürünlerini görsün. Neden ve nasıl yapıldığını bilsin istiyoruz.” diye konuştu.

PAZARDA MESİR MACUNU DA VAR

Pazara Manisa’dan katılan meşhur mesir macununu 50 yıldır üreterek satan İbrahim Dumanoğlu, “500 yıllık geleneğimiz, tarihimiz, kültürümüz olan Manisa mesir macunun tanıtımını, dağıtımını yapıyorum. Mesir macunu dünyaya mal olmuş bir üründür. 41 şifalı bitkinin karışımdan yapılan macunun faydaları saymakla bitmez. Bunu 1 yaşındaki bebek de yeri 100 yaşındaki insan da yiyebilir. Kışın kuru öksürüğü bıçak gibi keser.” ifadelerini kullandı.

Çarşıda tam buğday, ekşi mayadan üretilen 8 kilogramlık Trabzon ekmeği de ilgi gördü.