Türkiye'nin turizm geliri hedefi 56 milyar dolar

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi için müzakere toplantısı düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan başkanlığındaki toplantıya, turizm sektör temsilcileri ve bakanlık bürokratları katıldı.

Alparslan, geçen yıl 46 milyar dolar ile bugüne kadarki en büyük yıllık turizm gelirinin sağlandığını söyledi.

"Bu yıl hedef 56 milyar dolar"

Turizm alanında en etkin ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyen Alparslan, bu yıl turizmde hedefin 56 milyar dolar olduğunu söyledi.

Alparslan şunları söyledi:

2023 yılında 2'nci kez turizm yatırımlarını geliştirmek adına kamu arazilerini turizm yatırımcılarına tahsis için bugün müzakere yapacağız. 9 taşınmaz için 10 yatırımcımızın başvurusu var. Bunları tek tek gerçekleştirerek 2028 hedeflerimiz için 1'inci adımı atmış olacağız.



Ülkemizde turizm potansiyeli için olağanüstü imkanlar var. Bunları hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 9 taşınmazımızı, turizm yatırımcılarımızla buluşturarak turizm yatırımlarında bir adım daha ileri geçmiş olacağız.



Bu yıl 56 milyar dolar turizm geliri hedefimiz var. Bu hedefe emin adımlarla ilerlemekteyiz. 8 aylık rakamlar bu hedeflere ulaşacağımızı göstermekte.