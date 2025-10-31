Türkiye'nin turizm geliri yüzde 3,9 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Temmuz-Eylül döneminde turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen gelir 24 milyar 46 milyon 779 bin dolar, transfer yolculardan sağlanan gelir ise 211 milyon 37 bin dolar olarak kaydedildi. Turizm gelirinin yüzde 16,1’i, yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

ZİYARETÇİLERİN HARCAMA TERCİHLERİ

Bu dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin harcamalarının 15 milyar 975 milyon 385 bin doları kişisel, 8 milyar 71 milyon 394 bin doları paket tur harcamalarından oluştu. Ziyaretçilerin geceleme başına ortalama harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 64 dolar olarak belirlendi.

Turizm geliri içinde harcamaların dağılımı ise şöyle:

Paket tur: %33,6

Yeme içme: %19,9

Uluslararası ulaştırma: %11,1

Sağlık harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3, konaklama harcamaları yüzde 17,3, yeme içme harcamaları yüzde 14,8 arttı.

ZİYARET AMAÇLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin seyahat amaçları:

%73,8: Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler

%17,3: Akraba ve arkadaş ziyareti

%3,7: Alışveriş

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların yüzde 59,9’u ise Türkiye’ye akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ DE YÜZDE 32,2 ARTTI

Yurt içinde ikamet eden vatandaşların yurt dışı ziyaretleri sırasında yaptığı harcamalar, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 32,3 artarak 2 milyar 479 milyon 210 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 34 milyon 647 bin doları kişisel, 444 milyon 563 bin doları paket tur harcamalarından oluştu. Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yüzde 3 artarak 3 milyon 383 bin 353 kişi olurken, kişi başı ortalama harcama 733 dolar olarak kayıtlara geçti.