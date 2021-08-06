Türkiye'nin turizmdeki hedefi değişmedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu seneki hedefimiz 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelirdi. Hedefimizle ilgili değişiklik yok. " dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının ardından turizmde hedeflerin ne olacağı konusunda meraklı bir bekleyiş vardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konuyla ilişkin açıklamalar yaptı.

25 MİLYON TURİST, 20 MİLYAR DOLAR GELİR

Bakan Ersoy; 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir hedefinin korunduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Bu seneki hedefimiz 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelirdi. Hedefimizle ilgili değişiklik yok. 2021 yılı için 20 milyar dolar gelir, 25 milyon turist hedefimizi koruyoruz. Zaten olası sürprizlere karşı her zaman bir sapma payını hedeflerimiz içine koyuyoruz. O yüzden hedeflerimizde bir sapma yok.

TEMMUZ SONU İTİBARIYLA 12,5 MİLYON TURİST

Temmuz sonu itibarıyla, biliyorsunuz hem yabancı turist hem yurt içi yerleşik Türk ziyaretçileri toplam alıyoruz biz, ikisi birleştiği zaman 12 milyon-12 buçuk milyon gibi bir rakamı yakalamış olacağız. Bu veriler ay sonuna doğru açıklanacak ama biz sınır kapılarından takip edebildiğimiz kadarıyla temmuz sonu itibarıyla 12 buçuk milyon ziyaretçi sayısına erişmiş olacağız.

AĞUSTOS VE EYLÜL VAR

Önümüzde önemli bir ağustos ve eylül ayı var. Başarılı bir şekilde atlatırsak 20 milyon dolar gelir 25 milyon turist hedefini de yakalarız. Yani şu an için hedeflerimizde bir değişiklik söz konusu değil."