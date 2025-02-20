Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu belli oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı.

Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla -294,7 milyar ABD doları oldu.

Aralık ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında artışla 366,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,3 oranında azalışla 660,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Böylelikle, aynı dönemde Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 13,3 milyar ABD doları azalarak -294,7 milyar ABD doları oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI

Portföy yatırımları kalemi yüzde 6,9 oranında azalarak 4,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,5 oranında artarak 71,2 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalarak 135,9 milyar ABD doları ve rezerv varlıklar kalemi yüzde 2 oranında artarak 155,2 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 4,4 oranında azalışla 47,7 milyar ABD doları oldu.

YÜKÜMLÜLÜKLER ALT KALEMLERİ

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa karşın döviz kurlarındaki artışın ve borsadaki değer kayıplarının etkisiyle, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 oranında azalışla 181,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 1,8 oranında artarak 124,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,8 oranında azalarak 354,7 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara yansıdı.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri yüzde 9,4 oranında azalışla 34,8 milyar ABD doları oldu.