Türkiye'nin uzak ülkelere ihracatı yüzde 42,2 arttı

İhracat yapılan ülkeler, o ülkelere daha çok hangi ürünlerin ihraç edildiği masaya yatırırken Türkiye'nin uzak ülkelere olan ihracatının da arttığı gündeme geldi.

Türkiye'nin lojistik avantaj dışında kalan bölgede bulunan uzak ülkelere ihracatı da giderek artıyor.

Türkiye'nin ihracatının büyük bölümü 2 bin kilometrelik mesafeye yapılırken Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracat menzilinin uzatılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin uzak ülkelere ihracatını artırmak için yeni stratejiler geliştirirken, ülkenin belirlenen 18 uzak ülkeye ihracatı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 42,2 artarak 27 milyar 16 milyon dolar oldu.

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ TANITILACAK

Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı Uzak Ülkeler Stratejisi'nin tanıtımının kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Stratejiyle öncelikli olarak ABD, Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerine ihracatın artırılması öngörülüyor.





18 ÜLKE BELİRLENDİ

Strateji kapsamında şu ana kadar 18 hedef ülke belirlendi. Bu ülkeler ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı.

Bakanlığın çalışmasına göre Türkiye, ortalama 8 bin 500 kilometre mesafede yer alan 18 ülkenin 8,2 trilyon dolar değerindeki ithalatından yüzde 0,26 pay alabiliyor. Bakanlık bu pazarlara açılarak ihracatı 82 milyar dolar seviyesine taşımayı öngörüyor.

UZAK ÜLKELERE İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 2020 yılında bu 18 ülkeye 18 milyar 999 milyon 738 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam geçen yıl yüzde 42,2 artışla 27 milyar 16 milyon 919 bin dolara ulaştı.

Bu ülkeler arasında en fazla ihracat 12,9 milyar dolara yaklaşan tutarla ABD'ye gerçekleşti. ABD'ye ihracat geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 arttı. Çin'e bu dönemde yüzde 26,2 artışla 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Kanada'ya yönelik ihracat yüzde 67,8'lik artışla 1,6 milyar dolara yaklaşırken Hindistan'a yönelik ihracat yüzde 34,4 artışla 1,2 milyar doları aştı.

Oran bazında en fazla ihracat artışı ise yüzde 122,2 artışla Şili'ye gerçekleşti. Türkiye, geçen yıl bu ülkeye 593,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Brezilya'ya yönelik ihracat da yüzde 77,4 artışla 995,6 milyon doları aştı. Meksika'ya ihracat yüzde 55,5 artışla 755,6 milyon dolar, Güney Afrika'ya ihracat da yüzde 50,2'lik artışla 883,4 milyon dolar oldu.