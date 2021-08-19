Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatı için imzalar atıldı

TUSAŞ, GSATCOM ve INVAP arasında Türkiye'nin ilk uydu ihracatı olan ARSAT-SG1 Uydu Projesi'nin imza töreni gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uydu alanında faaliyet gösteren TUSAŞ'ın INVAP ile yaptığı iş birliğinin GSATCOM'u ortaya çıkardığını belirtti.

GÜNEY AMERİKA'NIN İHTİYACINI KARŞILAYACAK PROJE

Demir, "Bu iki şirketin Güney Amerika'nın ihtiyacını giderecek yeni bir projesi var. Bu uydu projesi 15 yıl hizmet edecek şekilde planlandı. Teslimat tarihi ise 2024 yılı olacak. Bu iş birliğinin iki ülke ve iki şirket açısından daha fazla fırsat sunacağını umuyoruz." dedi.

İLK UYDU İHRACATI ARSAT-SG1 UYDU PROJESİNİN İMZA TÖRENİ YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde TUSAŞ, GSATCOM ve INVAP arasında Türkiye'nin ilk uydu ihracatı olan ARSAT-SG1 Uydu Projesi'nin imza töreni, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) gerçekleştirildi.

Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatı için imzalar IDEF 2021'de atıldı VİDEO

TÜRKİYE'NİN UZAY ÇABALARI SON YILLARDA GELİŞMİ GÖSTERDİ

Demir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay çabalarının son yıllarda gelişme gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uydu alanında faaliyet gösteren TUSAŞ'ın INVAP ile yaptığı iş birliği GSATCOM'u ortaya çıkardı. Bu iki şirketin Güney Amerika'nın ihtiyacını giderecek yeni bir projesi var. Bu uydu projesi 15 yıl hizmet edecek şekilde planlandı. Teslimat tarihi ise 2024 yılı olacak. Bu iş birliğinin iki ülke ve iki şirket açısından daha fazla fırsat sunacağını umuyoruz. Bu anlaşma ile TUSAŞ ve ortak girişimine uluslararası alanda başarılar diliyorum. Bu anlaşma ayrıca Türkiye'ye uzay ve uydu alanında yeni ufuklar açacak.

SAVUNMA SANAYİSİNİN MİLLİ UZAY RPOGRAMI HEDEFLERİNE KATKISI SÜRÜYOR

Bugün imzaladığımız sözleşmeyle savunma sanayimiz Milli Uzay Programı hedeflerine katkısını sürdürüyor ve bu alandaki kabiliyetlerini yurt dışına taşıyor. Türkiye'nin uydu üreticisi TUSAŞ'ın, iştiraki GSATCOM Uzay Teknolojileri AŞ ile birlikte gerçekleştireceği proje ülkemizin uydu teknolojileri alanındaki yeni nesil haberleşme uydu ailesi teknolojilerinin ilk ihracatı olarak kayıtlara geçecektir."

ARSAT YÖRÜNGEDE EN AZ 15 YIL GÖREV YAPACAK

Verilen bilgiye göre, Arjantin ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT'ın Güney Amerika'daki haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak uydunun, yer senkron yörüngede en az 15 yıl görev yapması planlandı.

UYDU 2024 YILINDA TESLİM EDİLECEK

Yüksek çıkış kapasitesi ve elektrikli itki çözümüyle tasarlanacak ARSAT-SG1 Uydusu'nun, 2024 yılında teslim edilmesi planlanıyor.