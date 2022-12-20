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- Türkiye'nin yarısında 4 kişilik aileden sadece bir kişi çalışıyor
Türkiye'nin yarısında 4 kişilik aileden sadece bir kişi çalışıyor
Türkiye'de idari kayıtlar temel alınarak 2021 Nüfus ve Konut Sayımı gerçekleştirildi.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 18:08
- Güncelleme : 20.12.2022 - 18:11
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılında Nüfus ve Konut Sayımı'nı aktardı.
Ulaşılan bulgulara göre, Türkiye'de 4 kişilik hanelerin yüzde 47'sinde yalnızca 1 kişi istihdamda yer aldı.
Yalnız yaşayanların yüzde 60,4'ü istihdam dışı
Hanehalkı büyüklüğüne göre istihdamdaki kişi sayısı incelendiğinde, yalnız yaşayanların yüzde 60,4'ünün, 2 kişilik hanelerin yüzde 44'ünün, 3 kişilik hanelerin yüzde 14,1'inin istihdamda yer almadığı görüldü.
Diğer yandan 4 kişilik hanelerin yüzde 47'sinde istihdamda yalnızca 1 kişi, yüzde 34,3'ünde ise 2 kişi olduğu görüldü.