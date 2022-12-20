Türkiye'nin yarısında 4 kişilik aileden sadece bir kişi çalışıyor

Türkiye'nin yarısında 4 kişilik aileden sadece bir kişi çalışıyor

Türkiye'de idari kayıtlar temel alınarak 2021 Nüfus ve Konut Sayımı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılında Nüfus ve Konut Sayımı'nı aktardı.

Ulaşılan bulgulara göre, Türkiye'de 4 kişilik hanelerin yüzde 47'sinde yalnızca 1 kişi istihdamda yer aldı.

Yalnız yaşayanların yüzde 60,4'ü istihdam dışı

Hanehalkı büyüklüğüne göre istihdamdaki kişi sayısı incelendiğinde, yalnız yaşayanların yüzde 60,4'ünün, 2 kişilik hanelerin yüzde 44'ünün, 3 kişilik hanelerin yüzde 14,1'inin istihdamda yer almadığı görüldü.

Diğer yandan 4 kişilik hanelerin yüzde 47'sinde istihdamda yalnızca 1 kişi, yüzde 34,3'ünde ise 2 kişi olduğu görüldü.