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    Türkiye'nin yarısında 4 kişilik aileden sadece bir kişi çalışıyor

    Türkiye'de idari kayıtlar temel alınarak 2021 Nüfus ve Konut Sayımı gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 18:11
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    Türkiye'nin yarısında 4 kişilik aileden sadece bir kişi çalışıyor

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılında Nüfus ve Konut Sayımı'nı aktardı.

    Ulaşılan bulgulara göre, Türkiye'de 4 kişilik hanelerin yüzde 47'sinde yalnızca 1 kişi istihdamda yer aldı.

    Yalnız yaşayanların yüzde 60,4'ü istihdam dışı

    Hanehalkı büyüklüğüne göre istihdamdaki kişi sayısı incelendiğinde, yalnız yaşayanların yüzde 60,4'ünün, 2 kişilik hanelerin yüzde 44'ünün, 3 kişilik hanelerin yüzde 14,1'inin istihdamda yer almadığı görüldü.

    Diğer yandan 4 kişilik hanelerin yüzde 47'sinde istihdamda yalnızca 1 kişi, yüzde 34,3'ünde ise 2 kişi olduğu görüldü.

    istihdam

    istihdam


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