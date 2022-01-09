Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti

Yaş meyve ve sebze ihracatının artışında koronavirüs salgınında dünyada artan talep de etkili oldu. Ayrıca kısıtlamalarda Türkiye'de üretimin durmaması da ihracatı artıran diğer önemli etkenler arasında yer aldı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2020 yılında 2 milyar 729 milyon dolar olan yaş sebze meyve ihracatında 2021'de yüzde 13 artış kaydederek, yaklaşık 3 milyar 83 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 1 milyar 252 milyon dolarlık meyve, yüzde 25 artışla 875 milyon 713 bin dolarlık sebze, 934 milyon 891 bin dolarlık narenciye ihraç edildi. Dış satımın geri kalan kısmını da çay oluşturdu.

YAŞ MEYVE VE SEBZEDEN EKONOMİYE KATKI

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yaş sebze ve meyve sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

"ÖZVERİYLE ÇALIŞARAK GÜZEL NETİCELER ELDE ETTİK"

Sin, sektör temsilcilerinin yıl boyunca önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle ertelenen talep ve siparişler vardı. 2021'de aşının yaygınlaşmasıyla bu süreç normalleşti. Bizim de ihracat yaptığımız ülkelere yakınlığımızdan dolayı bunu iyi kullandık. Dünyada ham madde ve konteyner fiyatlarının yükselmesine rağmen ihracatçılarımız özveriyle çalışarak güzel neticeler elde etti.





ORTAYA ÇIKAN RAKAMI MUTLULUKLA KARŞILADIK

Bu rakamı mutlulukla karşıladık. Ülkemizde üretilen alın terini, dünyada en iyi şekilde değerlendirmek bizim ihracatçılarımızın işi. Bu yaptığınız işin neticesini almayı görmek de insanı mutlu ediyor. Yeni yılda bu ihracat rakamının üzerine koyarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Elimizden gelen bütün emeği ortaya koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Biz sağlıklı ürün üretmek zorundayız bu kapsamda herkesin katkısını bekliyorum."