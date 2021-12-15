Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında üzüm ve domates öne çıktı

Ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen 2 milyar 673 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının, 500 milyon dolardan fazlası üzüm ve domatesten geldi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), yaptığı açıklamayla Türkiye'nin 11 aylık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini üzüm ve domatesten geldiğini rakamlarla ortaya koydu.

YÜZDE 15 İHRACAT ARTIŞI YAŞANIYOR

AKİB'e göre, geçen yılın ocak-kasım döneminde 2 milyar 324 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 15 artışla 2 milyar 673 milyon dolara ulaştı.

Ocak-kasım döneminde 1 milyar 163 milyon dolarlık meyve, 768 milyon 582 bin dolarlık sebze, 723 milyon 934 bin dolarlık narenciye ve 16 milyon 724 bin dolarlık çay ihraç edildi.

ÜZÜM İHRACATI 191,19 MİLYON DOLAR

Yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış kaydedilen üzüm ihracatı 191 milyon 952 bin dolar olarak gerçekleşti.

DOMATES İHRACATI 314.8 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Domates dış satımı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 314 milyon 811 bin dolara ulaştı.

Ocak-kasım döneminde meyvede üzümü, kiraz, şeftali, elma ve nar, sebzede ise domatesi, biber, kabak, salatalık ve patates takip etti.

"RAF ÖMRÜ UZUN ÜRÜNLER ÜRETMEK GEREKİYOR"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, ihracatta çeşitliliğin önemli olduğunu söyledi.