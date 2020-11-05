Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı ekimde yüzde 18 arttı

Ekim ayında yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 264.6 milyon dolara ulaştığını bildirildi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yılın ilk 10 ayında 148 ülkeye ihracat yapıldığını, sektörün dış pazarlarda güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

EKİMDE, 264 MİLYON 604 BİN DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANDI

Ekim ayında, dünya pazarlarına gönderilen 498 bin 398 ton üründen 264 milyon 604 bin dolar döviz girdisi sağlandığını kaydeden Sin, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yakalandığını bildirdi.

RUSYA İLK SIRADA

Sin, ülkeler bazında ihracata ilişkin şunları kaydetti:

"Ekim ayında en fazla yaş meyve ve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler arasında 77 milyon 300 bin dolar değerle Rusya, ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 27 milyon 700 bin dolarla Irak, 15 milyon 300 bin dolarla Ukrayna takip etti. Ekim ayında geleneksel pazarlarımız da güçlenmeye devam etti.

BANGLADEŞ'E İHRACAT ARTTI

En fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler Bangladeş, Hindistan ve İsrail oldu. Bangladeş'e yüzde 313 artışla 5 milyon 800 bin dolar, Hindistan'a yüzde 123 artışla 3 milyon 700 bin dolar ve İsrail'e yüzde 102 artışla 9 milyon 200 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerin yanında Almanya, Romanya, Bulgaristan, Suriye, Birleşik Krallık ve Çekya pazarlarında da önemli artışlar elde ettik."

EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN LİMON OLDU

Sin, ekim ayında en fazla ihraç edilen ilk üç ürünün limon, mandarin ve üzüm olduğunu belirterek, "Narenciye sezonuna hızlı bir başlangıç yaptık. Limonda yüzde 24 artışla 54 milyon 200 bin dolarlık, mandarinde yüzde 15 artışla 43 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

EKİMDE ŞEFTALİ, ERİK VE ÇAYDA ARTIŞ YAKALANDI

Bu ayda en fazla ihracat artışı sağladığımız ürünlerin başında şeftali, erik ve çay yer aldı. Şeftalide yüzde 542 artış ile 1 milyon 800 bin dolarlık, erikte yüzde 216 artışla 2 milyon 400 bin dolarlık, çayda yüzde 116 artışla 1 milyon 600 bin dolarlık ihracat performansına imza attık. Söz konusu dönemde domates, armut, incir, biber ve şalot soğan, ihracat artışı kaydettiğimiz diğer ürünleri oluşturdu." ifadelerini kullandı.