Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya zirvede

Türkiye'nin son dokuz ayında yurt dışına yaş meyve ve sebze gönderdiği ülke yüzde 31 ile yine Rusya oldu.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre, ocak-eylül döneminde yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 15 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 31'i de 627 milyon 442 bin dolarla Rusya'ya gerçekleşti. Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 15 artışla 627 milyon 442 bin dolara ulaştı. Türkiye'den Rusya'ya, yılın 9 ayında bu ülkeye 834 bin 998 ton ürün gönderdi.

YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATINDA ALMANYA İKİNCİ SIRADA

İhracatta Rusya'yı 238 milyon 24 bin dolarla Almanya, 158 milyon 306 bin dolarla Romanya, 155 milyon 939 bin dolarla Irak ve 113 milyon 898 bin dolarla Ukrayna takip etti.

EN FAZLA ARTIŞ LİBYA VE SURİYE'DE

Sektörün ocak-eylül döneminde en çok ihracat artışı kaydettiği ülkeler ise Libya ve Suriye oldu. Geçen yılın 9 ayında Libya'ya yapılan 4 milyon 945 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 187 artarak 14 milyon 206 bin dolara ulaştı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde Suriye'ye 25 milyon 175 bin dolar olan dış satım da 2021'in 9 ayında yüzde 186 artışla 72 milyon 58 bin dolar olarak kaydedildi.

EN ÇOK DOMATES İHRAÇ EDİLDİ

Sektörün, ocak-eylül döneminde en çok ihraç ettiği ürünler ise 264 milyon 759 milyon dolarla domates, 184 milyon 30 bin dolarla limon ve 184 milyon 5 bin dolarla kiraz-vişne oldu.

"TANITIM KAMPANYALARI ÇOK BAŞARILI OLDU"

AKİB Başkanı Nejdat Sin, yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu hatırlattı.

"RUSYA PAZARI KOLAY KAZANILMADI"

Bu ülkeye yapılan ihracatın artmasında tanıtım çalışmalarının önemli bir etkisinin olduğunu anlatan Sin, şöyle konuştu:

"Rusya'ya ihracatta durduk yerde bu noktaya gelinmedi. Orayı, sahayı, pazarı yakından bilen biriyim. Uzun yıllar önce Doğu Bloku ülkelerinin ilk dağıldığı yıllarda, ciddi bedeller ödeyerek o pazara tutunduk. Bunun devamında da tanıtım kampanyaları çok başarılı oldu. Önceki yıllarda Narenciye Tanıtım Grubu ile yaptığımız tanıtımların katkısı oldu. Rusya'da tanıtım konusunda birincilik ödülleri de aldık. Rusya'da biz her şekilde, her ortamda varız. Tabii ki mevcut pazarı koruyarak üstüne koymak ve geliştirmek lazım."