Türkiye’nin yurt dışı varlıkları arttı Merkez Bankası tarafından mart ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri açıklandı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı 2023 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 307,6 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 5,4 oranında azalışla 555,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -277,7 milyar ABD doları iken 2023 Mart sonunda -247,4 milyar ABD doları seviyesinde yaşandı

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında azalışla 122,4 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,2 oranında artışla 122,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,2 oranında artışla 48,2 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 25,7 oranında azalışla 123,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında azalışla 88,6 milyar ABD doları oldu.. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 15,2 oranında azalışla 24,4 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,1 artışla 44,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artarak 343,2 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında artarak 41,9 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 25,3 oranında artarak 17,7 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Bankaların toplam kredi stoku

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,8 oranında artarak 58,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,7 oranında artarak 103,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.