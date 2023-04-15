Türkiye'nin zeytin ihracatı üç ayda yüzde 156 artış gösterdi Türkiye'den ocak-mart döneminde 294 milyon 754 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihraç edildi. Gıda ihracatında rekorların yaşandığı 2023'ün ilk çeyreğinde zeytindeki artış da göz doldurdu.

AA

Zeytinyağı ihracatında kalitesi ile öne çıkan Türkiye hedef büyüttü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156,7 artırdı.

Sektör temsilcileri, geçen senenin ilk 3 ayında 114 milyon 836 bin dolar olan zeytin ve zeytinyağı ihracatını bu senenin aynı döneminde 294 milyon 754 bin dolara çıkardı.

90 ülkeye gönderildi

Türk zeytini ve zeytinyağı, bu dönemde yaklaşık 90 ülkede sofraları süsledi.

En fazla ihracat İspanya'ya yapıldı

Ocak-mart aylarında en fazla ihracat artışı kaydedilen ülke, zeytinyağında dış satım lideri İspanya oldu.

Geçen yılın aynı döneminde İspanya'ya 6 milyon 833 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör temsilcileri, bu yıl 3 ayda 15 kat artışla 104 milyon 114 bin dolarlık dış satıma imza attı. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatının yüzde 35'i İspanya'ya yapıldı.

ABD ikinci sıra

İkinci sıradaki ABD'ye dış satım ise yüzde 156,2 artışla 31 milyon 467 bin dolardan 80 milyon 629 bin dolara yükseldi.

Almanya üçüncü

Yılın ilk çeyreğindeki zeytin ve zeytinyağı ihracatında Almanya yüzde 1,1 artış ve 12 milyon 651 bin dolarla üçüncü, İtalya yüzde 1505 yükseliş ve 12 milyon 286 bin dolarla dördüncü, Romanya yüzde 3,6 azalış ve 8 milyon 842 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

"Türkiye zeytin ve zeytinyağında dünya ikincisi oldu"

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan, geride kalan zeytin ve zeytinyağı sezonunun Türkiye zeytinciliği bakımından çok önemli bir yıl olduğunu söyleyerek şu açıklamada bulurdu:

Türkiye, 421 bin ton zeytinyağı, 735 bin ton sofralık zeytin üreterek rekor kırdı. Zeytinyağında dünya ikincisi olduk, sofralık zeytinde de bu rakam dünya birinciliğini getirdi bize. Bu bizim hedefimizdi. Bu yıl ise gerçekten şanslı bir yıl. Çünkü dünyada da zeytin çok düşük. Dünya ikincisi olmamızda bunun da etkisi var." diye konuştu.

Zeytinyağı üretiminde yeni hedef belli oldu

Mustafa Tan, 421 bin ton açıkladıkları zeytinyağı üretimini, sofralık zeytinin bir bölümünün daha yağlık olarak değerlendirilmesinden dolayı 450 bin ton olarak güncelleyeceklerini vurguladı.

Türkiye'de 41 ilde zeytin üretildiği, yeni fidan dikimleriyle her yıl verim ve üretim miktarının arttığı bilgisini veren Tan, şunları kaydetti: