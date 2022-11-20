Türkiye'ye 10 ayda 907 kruvaziyer gemisi geldi

Türkiye limanlarına 10 ayda 907 kruvaziyer gemisi yanaştı. Kruvaziyer turizminde en iyi ekim ayı yaşanırken gemi sayısı geçen yıla göre 17 kat, yolcu sayısı ise 26 kat arttı.

Bu yılın ocak-ekim dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini paylaşıldı. Kruvaziyer turizminde hareketliliğin devam ediyor ve gelen turist sayısında da ciddi artışlar yaşandığını kaydetti.

Sadece ekim ayında geçen yılın toplamından daha fazla kruvaziyer gemisi Türkiye limanlarına yanaştı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın 10 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 907’ye ulaştığını ve toplam 918 bin 484 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığını bildirdi.

Kruvaziyer sayısı 17 kat artış gösterdi

Karaismailoğlu, bu yılın 10 aylık döneminde kruvaziyer gemi sayının geçen yıla oranla, 17 kattan fazla artışla 907'ye yükseldiği bilgisini verdi.

Yolcu sayısı 26 kat arttı

Bakan Karaismailoğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 26 kat artarak 918 bin 484'e ulaştığını aktardı.

Bu yılın en yüksek yolcu sayısına ekim ayında ulaşıldı

Karaismailoğlu, ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırladığını, ayrıca ekimde bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Kuşadası ilk sırada

Karaismailoğlu, yılın 10 ayında 350 gemi ve 456 bin 335 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğuna işaret ederek, yılın limanı seçilen Galataport'a aynı dönemde 132 gemi yanaştığını ve 225 bin 907 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını ifade etti. Bodrum Limanı'nın 85 gemi ve 86 bin 455 kruvaziyer yolcu ile üçüncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzon'un da kruvaziyer turizminde dikkati çektiğini kaydetti.

Sinop, Amasra ve Trabzon limanlarında kruvaziyer hareketliliği

AA'nın haberine göre, Karaismailoğlu, 10 aylık dönemde Sinop'a 10 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcunun geldiğini, Amasra Limanı'na 3 gemi yanaşırken 4 bin 729 yolcunun ağırlandığını, Trabzon'a da 3 gemi ile 4 bin 570 kruvaziyer turistin geldiği bildirdi.