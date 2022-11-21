Türkiye'ye 10 ayda gelen turist sayısı 45 milyonu geçti

Ekim ayında turizm aylık ve yıllık bazda artış göstererek turist sayısı 45 milyon 50 bin 97 kişi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ekim ayı giriş-çıkış yapanlar verilerini yayınladı.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarafından 2022 yıl sonu hedefi olarak açıklanan 47 milyon turist 37 milyar dolar hedefi, 50 milyon turist ve 44 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize edilmişti.

Ekimde ulaşılan 45 milyon 50 bin 97 turist rakamı ile hedeflere doğru önemli bir adım atılmış oldu.

Ekim ayında gelen yabancı sayısı yüzde 38,36 arttı

2022 yılı Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,36 artış kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,36 oranında bir artış göstererek 4 milyon 803 bin 198 oldu.

Ocak-Ekim'de gelen yabancı sayısı yüzde 88,14 yükseldi

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,14 artış kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,14 artış göstererek 39 milyon 613 bin 471 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim ayında toplamda yurt içi ikametli ziyaretçi sayısı ise 5 milyon 436 bin 626 oldu.

10 ayda gelen toplam turist sayısı

2022 Ocak-Ekim döneminde ise yabancılar ve yurt içi ikametli ziyaretçiler dahil olmak üzere ülkemizi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 45 milyon 50 bin 97 kişiye ulaştı.

Ekim ayında en çok Antalya'dan giriş yapıldı

Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya yüzde 34,58 (1 milyon 661 bin 3)

2-İstanbul yüzde 32,99 (1 milyon 584 bin 692)

3-Edirne yüzde 9,10 (436 bin 972)

4-Muğla yüzde 7,03 (337 bin 805)

5-Artvin yüzde 3,74 (179 bin 835)

10 ayda en çok İstanbul'dan giriş yapıldı

Ocak-ekim döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 33,76 (13 milyon 372 bin 526)

2-Antalya yüzde 30,81 (12 milyon 204 bin 275)

3-Edirne yüzde 9,98 (3 milyon 954 bin 818)

4-Muğla yüzde 7,48 (2 milyon 963 bin 357)

5-Artvin yüzde 3,55 (1 milyon 405 bin 111)

Ekimde Türkiye'yi en çok Ruslar ziyaret etti

2022 yılı Ekim ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 15,99 (767 bin 814) ile birinci, Almanya yüzde 15,54 (746 bin 192) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,08 (388 bin 17) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemekte.

10 ayda en çok gelenler Almanlar oldu

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13,31 (5 milyon 274 bin 45) ile birinci, Rusya Fed. yüzde 11,69 (4 milyon 632 bin 712) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,09 (3 milyon 205 bin 288) ile üçüncü sırada. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izledi.