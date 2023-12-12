Türkiye'ye 11 ayda en çok yatırım yapan iki ülke: ABD ve Birleşik Krallık Türkiye'de bu yılın 11 ayında 486 şirketin satın alma veya birleşme işlemi gerçekleşti. Satın alma ve birleşme işlemlerinde rekor kırıldı.

AA

Enflasyonun hızlı artışı, dünyada şirket birleşme ve satın almalarını olumsuz etkiledi. Dünyanın içinde bulunduğu duruma ek olarak Türkiye'nin deprem felaketi yaşanmasına rağmen satın alma ve birleşmelerdeki artış dikkati çekti.

ABD ve Birleşik Krallık, ocak-kasım döneminde Türkiye'ye en çok yatırım yapan iki ülke oldu.

ABD 18, Birleşik Krallık 15 ve Almanya 10 işlem adediyle yabancı yatırımlarda öne çıkan ilk 3 ülke olarak sıralandı.

Bu 3 ülkeyi 6 işlemle Birleşik Arap Emirlikleri, 4 işlemle İspanya takip etti.

Açıklanan işlem büyüklükleri dikkate alındığında ABD başı çekerken, onu Tataristan, Birleşik Krallık, Umman, Güney Kore ve Almanya izledi.

ABD'nin işlem hacmi bazında 419 milyon dolar işlem bedeliyle ilk sırada yer almasında, Artmin Madencilik hisselerinin yüzde 40'ının 270 milyon dolara SSR Mining tarafından satın alınması etkili oldu.

Satın alma ve birleşme işlemleri içinde yabancı yatırımcılar 94 işlemle 1,2 milyar dolar pay aldı.

Yeşil enerjiye dönüşüm hızlandı

Gelecek yıllarda enerji sektöründe fosil yakıtlardan yeşil enerjiye dönüşümün hızlanması ve bu alanda gerçekleşecek satın alma ve birleşmelerin ön plana çıkması öngörülüyor.

Teknoloji, medya, telekomünikasyon ön sırada

İşlem adedi bazında teknoloji, medya, telekomünikasyon (TMT) sektörü 228 işlemle ilk sırada yer alırken, onu 58 ile endüstriyel üretim ve otomotiv sektörü izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)