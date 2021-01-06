Türkiye'ye 2020'de fındık ihracatından 1.9 milyar dolar gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, Türkiye'nin geçen yıl fındık ihracatından 1 milyar 900 milyon dolar gelir sağladığını bildirdi.

Koronavirüs salgınında ihracat olumsuz etkilendi. Fındık ihracatı da bundan nasibini aldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2020 yılında 280 bin 924 ton fındık ihraç edildiğini, karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin 937 gelir elde edildiğini belirtti.

“MİKTAR VE DÖVİZ GİRDİSİNDE AZALMA VAR”

Sevinç, ihracatta 2019'a göre miktar bazında yüzde 12,1, döviz girdisinde ise yüzde 4,1 azalış olduğunu aktardı.

İHRACAT SEZONU 1 EYLÜL'DE BAŞLADI

Yeni fındık ihracat sezonunun 1 Eylül'de başladığını anımsatan Sevinç, 1 Eylül- 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 4 aylık süreçte 106 bin 706 ton fındık satışı gerçekleştirildiğini ve 732 milyon 836 bin 548 kazanç sağlandığını kaydetti.