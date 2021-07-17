Türkiye’ye 5 ayda 4.5 milyon ziyaretçi geldi

Turizmde 2020/2021 yılında yaşanan olaylar Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında da büyük düşüş yaşattı. 2021 yılının ilk 5 ayında ülkemize giriş yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 416 bin 955 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turizm sınır istatistikleri belli oldu. Bu rakamlara küresel anlamda yaşanan koronavirüsün seyahat kısıtlamalarının yansıdığı görüldü.

Böylelikle 2021 yılının ilk 5 ayında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 4 milyon 416 bin 955 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 506 bin 631 iken, 2020 yılının toplamında ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 15 milyon 971 bin 201 olduğu kaydedildi.

ÜLKEMİZE GELEN ZİYARETÇİ SAYILARINDA GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Geçmiş yıllar ile kıyasladığında ülkemize gelen ziyaretçi sayılarında büyük düşüş yaşandığı gözlenirken, bu rakam 2019 yılında 51 milyon 747 bin 199, 2018 yılında ise 46 milyon 112 bin 592 olarak belirlendi.

GEÇEN YILIN AYNI ORANINA GÖRE ARTIŞ YAŞANDI

Sadece 2021 mayıs ayı olarak baktığımızda ise gelen ziyaretçilerin geçen yılın aynı dönemine oranla artmaya başladığı gözlendi.