Türkiye'ye 8 ayda gelen turist sayısı 40 milyonu geçti Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’yi yılın 8 ayında 35,8 milyon yabancı turist ziyaret ederken bu sayı yerli turistlerle birlikte 40 milyon 295 bin 979 kişiye çıktı.

AA

Türkiye, turizmde 12 aya ve 81 ile yayılan bir hedefle ilerlerken 2024 yılı için 60 milyon turiste ulaşmayı bekliyor.

Bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor.

Bu aşamada ağustos ayına ve yılın ilk 8 ayına dair turizm istatistikleri yayınlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan Sınır İstatistikleri Aylık Bültenine göre, ocak-ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11'lik artışla 35 milyon 803 bin 874 oldu.

Yılın 8 ayında Türkiye'yi yabancı turistlerle birlikte 40 milyon 295 bin 979 kişi ziyaret etti.

Eylül ayı Avrupalıların tatil zamanı olduğu için turist rakamlarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'YE GELEN GURBETÇİLERİN SAYISI 4,5 MİLYON OLDU

Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise ocak-haziran döneminde 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye, bu dönemde toplam 40 milyon 295 bin 979 ziyaretçiyi ağırladı.

RUSYA FEDERASYONU BİRİNCİ

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu birinci, Almanya ikinci, Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı.

Senenin ilk 8 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu 4 milyon 550 bin 588 ile birinci, Almanya 4 milyon 385 bin 331 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 3 milyon 102 bin 412 ile üçüncü sırada yer aldı.

AĞUSTOSTA YAKLAŞIK 7 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ

Ağustosta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 oranında bir artış göstererek 6 milyon 825 bin 403 olarak gerçekleşti.

AĞUSTOSTA DA RUSLAR LİDERLİĞİNİ KORUDU

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ağustosta Rusya Federasyonu 939 bin 370 ile birinci, Almanya 882 bin 703 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 668 bin 79 ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi İran ve Polonya izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)