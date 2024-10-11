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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nin açıklanmasının ardından, "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" bültenini yayınladı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği bülteninde, Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldiği bildirildi.

Güncel resmi verilere göre, yılın 8 ayında Türkiye'ye gelen toplam Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) miktarı 6,41 milyar dolar olarak kaydedildi.

2002'DEN BU YANA TOPLAM 270 MİLYAR DOLAR

Bu periyotta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik düşüş kaydedilirken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 270 milyar dolara yaklaştı.

AĞUSTOSTA 497 MİLYON DOLAR

Bu yıl ağustosta Türkiye'ye 497 milyon dolarlık UDY girişi olurken, bu yatırımların 283 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti.

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI

Ağustostaki toplam UDY'nin 201 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 35 milyon doları ise borçlanma araçları yoluyla kaydedildi. Aynı ay yatırım tasfiyelerinin 22 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisi dikkati çekti.

Ağustosta gerçekleşen 283 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 46 milyon dolarlık yatırım girişiyle toptan ve perakende ticaret yüzde 16'lık pay aldı.

Gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde performansla, aynı dönemde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 16'sını oluşturdu.

AB ÜLKELERİ YÜZDE 54'LÜK PAY ALDI

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59'luk pay sahibi olan AB ülkeleri, ağustosta yüzde 54'lük pay aldı. Aynı ay, AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 16'lık paylarıyla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

Ağustos 2024'te Almanya yüzde 22 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 11 ile İsviçre, yüzde 10 ile Hollanda, yüzde 9 ile ABD, yüzde 9 ile Fransa, yüzde 8 ile Lüksemburg ve yüzde 7 ile Tayvan takip etti.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜÇ ÜLKE

Yılın 8 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 15 ile Almanya ve yüzde 13 ile ABD olarak sıralandı.