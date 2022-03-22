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    Türkiye'ye bal ihracatından iki ayda 7 milyon dolar gelir

    Yılın iki ayında 2 bin 844 ton bal satıldı ve bu satıştan 7 milyon 131 bin 895 dolarlık gelir elde edildi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 16:30
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    Türkiye'ye bal ihracatından iki ayda 7 milyon dolar gelir

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın iki ayında yapılan bal ihracatı ile ilgili bilgi verdi.

    36 ÜLKEYE TÜRK BALI GİTTİ

    Söz konusu ihracattan 7 milyon 131 bin 895 dolarlık gelir elde edildiğini belirten Gürdoğan, "Ülkemiz iki ayda 36 ülkeye bal ihraç etti. ABD, İspanya ve Almanya en fazla bal dış satımı yapılan ilk 3 ülke oldu. Bu dönemde ABD'ye 1 milyon 651 bin 807, İspanya'ya 1 milyon 463 bin 621, Almanya'ya da 990 bin 454 dolarlık bal satımı yapıldı." dedi.

    ÜLKELERİN İHRACAT POTANSİYELİ ARTTI

    Bu dönemde İspanya'nın en fazla ihracat potansiyelini artıran ülke olduğuna işaret eden Gürdoğan, ABD'ye yapılan ihracatta da geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 130, miktarda da yüzde 44 artış yaşandığını aktardı.

    Bal

    BAL İHRACATINA YENİ KATILAN ÜLKELER

    Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İsrail, Polonya, Macaristan, Kosova, Bosna-Hersek, Slovakya, Lübnan, Yemen, Irak, KKTC, Singapur, Moritanya, Fransa, İsviçre, Bangladeş, Cape Verde, Kuzey Makedonya ve Tayvan'a da bu dönem bal satıldığını kaydetti.

    "ORMAN YANGINLARI BAL İHRACATINA YANSIDI"

    Türkiye'den en fazla ihraç edilen bal türünün çam balı olduğunu ifade eden Gürdoğan, "Geçen yıl Ege Bölgesi'nde yaşanan ve içimizi dağlayan orman yangınları nedeniyle çam balı üretimi büyük darbe aldı ve bu durum ister istemez ihracata olumsuz yansıdı." dedi.

    2022'DEN BEKLENTİ YÜKSEK

    Gürdoğan, 2022 yılı ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, özellikle bu yıl, yoğun kar yağışının bitki örtüsüne önemli katkı yapacağını ve çiçek balında üretimin önemli boyuta ulaşacağından ümitli olduklarını kaydetti.


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