Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocak ayında düştü

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı koronavirüs etkisiyle ocak ayında yüzde 71,48 gerilerken, Türkiye genelinde ortalama otel dolulukları da ocak ayında yüzde 29'a düştü.

Koronaviris tüm dünyada turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı devam eden pandemi etkisiyle ocakta yüzde 71.48 azalarak 509 bin 787 kişi oldu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA, İRAN, BULGARİSTAN, UKRAYNA VE ALMANYA’DAN GELDİ

Türkiye'ye ocakta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, İran, Bulgaristan, Ukrayna ve Almanya oldu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ise Türkiye genelinde ocak ayı ortalama otel doluluklarının 2020 Ocak'a göre yüzde 52,7 azalarak yüzde 29 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Ocak 2020’de Türkiye genelinde ortalama doluluk oranı yüzde 61,3 olmuştu.

VERİLER, SADECE AÇIK OLAN OTELLER ÜZERİNDEN HESAPLANDI

Doluluk verileri, sadece açık olan otellerin ortalaması dahil edilerek sağlandı. Geçici olarak kapalı olan oteller doluluk hesaplamasına dahil edilmedi.

GÜNLÜK SATILAN ODA BEDELİ ORTALAMA 55 EURO

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR tarafından TÜROB için hazırlanan "Ocak 2021 Ülke Performans Raporu"na göre, günlük satılan oda bedeli (ADR) ise yüzde 17,9 düşüşle 55 euro oldu. Sektörde en önemli gelir kalemi olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 61.2 düşüşle 15.9 euro olarak gerçekleşti.

(Bozcaada)

ZİYARETÇİ SAYILARINDA YÜZDE 72'YE TURİZM GELİRLERİNDE DE YÜZDE 65'LİK DARALMA

Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 72'ye yakın gerilerken; ekonominin temel gelir kalemlerinden olan turizm gelirlerinde de yüzde 65'lik sert daralma yaşanmıştı.