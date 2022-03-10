Petrol
116.41
4.74%
Euro
16.44
1.17%
Dolar
14.82
1.14%
Altın
956.07
1.86%
Borsa
2039
-0.19%
Bitcoin
582.503
-5.27%
BTXN Coin
37.96
0.02%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Hafif kar 4 C

    Türkiye'ye mart ayı içinde ulaşacak 8 LNG kargosu yolda

    Yola çıkan 8 LNG kargo gemisi yurda geldiğinde, sıvı gazı işleyerek sisteme aktarmaya hazır hale getirecek.
    • AA
    • 10.03.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'ye mart ayı içinde ulaşacak 8 LNG kargosu yolda

    Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine mart boyunca çoğunluğu ABD'den olmak üzere en az 8 LNG kargosunun gelmesi bekleniyor.

    Uluslararası gemicilik verilerine göre, Türkiye doğalgaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor.

    LNG KARGO GEMİLERİ DÖRTYOL, ALİAĞA VE MARMARA EREĞLİSİ'NE GELECEK

    Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 30 Mart'a kadar 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

    LNG gemisi

    6 GEMİ ABD'DEN YOLA ÇIKTI

    Bu kapsamda Solaris, Stena Clear Sky, Hoegh Esperanza, Celsius Copenhagen, Shinshu Maru ve SK Audace LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bu gemilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG alımlarının devam etmesi bekleniyor.

    2 GEMİ CEZAYİR VE NİJERYA'DAN GELİYOR

    Bununla birlikte Cezayir'den Ougarta ve Nijerya'dan Lng Port Harcourt II gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 11 Mart ile 30 Mart arasında değişiyor.

    LNG gemisi

    GEMİLERİN GELİŞ YOLCULUĞU EN FAZLA 18 GÜN SÜRECEK

    ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu, terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Nijerya'dan Türk limanlarına yolculuk ortalama 15 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.

    SIVI GAZ İŞLENİP SİSTEME GÖNDERİLİYOR

    Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formdaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğalgaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor.


    İlginizi Çekebilir

    TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta
    Ekonomi

    TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta

    Evren Göz'den Barcelona maçı öncesi analiz
    Futbol

    Evren Göz'den Barcelona maçı öncesi analiz

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir