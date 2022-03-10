Türkiye'ye mart ayı içinde ulaşacak 8 LNG kargosu yolda

Yola çıkan 8 LNG kargo gemisi yurda geldiğinde, sıvı gazı işleyerek sisteme aktarmaya hazır hale getirecek.

Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine mart boyunca çoğunluğu ABD'den olmak üzere en az 8 LNG kargosunun gelmesi bekleniyor.

Uluslararası gemicilik verilerine göre, Türkiye doğalgaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor.

LNG KARGO GEMİLERİ DÖRTYOL, ALİAĞA VE MARMARA EREĞLİSİ'NE GELECEK

Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 30 Mart'a kadar 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

6 GEMİ ABD'DEN YOLA ÇIKTI

Bu kapsamda Solaris, Stena Clear Sky, Hoegh Esperanza, Celsius Copenhagen, Shinshu Maru ve SK Audace LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bu gemilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG alımlarının devam etmesi bekleniyor.

2 GEMİ CEZAYİR VE NİJERYA'DAN GELİYOR

Bununla birlikte Cezayir'den Ougarta ve Nijerya'dan Lng Port Harcourt II gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 11 Mart ile 30 Mart arasında değişiyor.

GEMİLERİN GELİŞ YOLCULUĞU EN FAZLA 18 GÜN SÜRECEK

ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu, terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Nijerya'dan Türk limanlarına yolculuk ortalama 15 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.

SIVI GAZ İŞLENİP SİSTEME GÖNDERİLİYOR

Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formdaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğalgaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor.