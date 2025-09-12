Türkiye'ye temmuzda 2 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 12 Eylül’de yayımladığı ödemeler dengesi verilerinden derlemeye yaptı.

Buna göre 2025 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye 2 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiği belirlendi.

Böylece yılın ilk 7 ayında toplam UDY girişi 8,4 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33’lük artış kaydedilirken, 2003’ten bu yana Türkiye’ye gelen toplam yatırım miktarı 282 milyar doları aştı.

YATIRIMIN YARISI GIDA SEKTÖRÜNDE

Temmuz ayındaki 2 milyar dolarlık girişin 1,5 milyar doları yatırım sermayesi olarak gerçekleşti.

Bu sermaye girişinde en büyük payı 814 milyon dolar ve yüzde 54 ile gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı sektörü aldı.

Toptan ve perakende ticaret ise 353 milyon dolarla yüzde 24 pay ile ikinci sırada yer aldı.

358 MİLYON DOLAR YABANCIYA KONUT SATIŞI

Aynı dönemde 181 milyon dolar borçlanma aracı, 358 milyon dolar yabancıya gayrimenkul satışı olarak kaydedildi. Yatırım tasfiyeleri ise toplamda 7 milyon dolarlık aşağı yönlü etki yaptı.

YATIRIMCI ÜLKE SIRALAMASI

Yatırımcı ülke sıralamasında Hollanda 902 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 200 milyon dolarla Almanya ve 153 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.

