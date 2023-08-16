Türkiye'ye yatırım artışı konuşuldu! Mehmet Şimşek, Japon şirket temsilcileri ile buluştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japon şirket temsilcileri ile bir araya gelerek Türkiye'ye yönelik yatırımın artışı ile ilgili temas kurdu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin temsilcileri ile görüştü.

Mehmet Şimşek, Japon yetkililerle yatırım olanaklarını konuştu.

Görüşmenin ardından Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Bakan Şimşek ile bazı Japon şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geldiğini duyuruldu.

"Türkiye'ye yönelik yatırımın artışı konuşuldu"

Türkiye'ye yönelik yatırımın artışı için çok verimli fikir alışverişlerinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada şu sözler yer aldı:

Büyükelçi Katsumata, 15 Ağustos 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile çeşitli Japon şirketlerinin temsilcilerini resmi konutuna davet etmiştir. Görüşmede Türkiye'ye yönelik yatırımın artışı için çok verimli fikir alışverişlerinde bulunulmuştur.

"Yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinledik"

Bakan Şimşek de kendi sosyal medya hesabında görüşmeye dair bir değerlendirme yaparak şöyle konuştu:

Türkiye’de yatırımları olan Japonya’nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinledik. Oldukça verimli bir toplantı oldu.

"Japonya’ya gitmeyi düşünüyoruz"

Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya’ya gitmeyi düşünüyoruz.