Türkiye'ye yılın ilk 6 ayında sağlık için 746 bin turist geldi TÜRSAB yetkilileri Türkiye'nin sağlık turizmde lider ülkeler arasına girdiğini belirterek, merdiven altı yapılara da dikkat çekiyor. Türkiye'de sağlık turizmi artırılırken kalite de korunmak istiyor.

DHA

Sağlık turizmi, Türkiye turizminin hedefleri içinde öncelikli yer alıyor.

Sağlık turizmi hem Türkiye'de hem de dünyada ivme kazanıyor.

Birçok ülke, bu büyük pastadan pay alabilmek için birbiriyle yarışıyor.

Sağlık hizmeti almak için seyahat edecek turistler, hekim ve sağlık personeli kalitesi, hastane özellikleri, ulaşım, konaklama, dil problemi gibi konuları göz önünde bulunduruyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye'nin sağlık turizmi sektörünü değerlendirerek, bilgi verdi.

Açıklamayı, TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Komite Başkanı Fedakar Günsili yaptı.

"Türkiye 1 yılda ağırladığı turist sayısının 10 katına 6 aylık süreçte ulaşabilir durumda"

Sağlık turizminin ülkemiz için hem gelir hem de prestij anlamında oldukça değerli bir sektör olduğunu savunan Günsili'nin değerlendirmesi şöyle:

Bizim hedefimiz dünyanın en iyisi olmak. Uluslararası Sağlık Hizmetleri'nin (USHAŞ) verilerine göre 2023'ün ilk 6 aylık döneminde ülkemizi sağlık hizmeti almak için ziyaret eden turist sayısı 746 bine yükseldi. Bu veriler ışığında rahatlıkla söyleyebiliriz ki 15 yıllık süreçte Türkiye 1 yılda ağırladığı turist sayısının 10 katına 6 aylık süreçte ulaşabilir durumuna geldi.

"Sağlık kuruluşları global çapta lider"

Türkiye'de faaliyet gösteren birçok sağlık kuruluşu ise hastaların beklentilerini karşılayacak donanıma sahip olmanın ötesine geçerek global çapta lider olma yolunda hızla ilerliyor.

"Doğru pazarlama kampanyaları yürütmeliyiz"

Günsili, Türkiye'nin sağlık turizminde hedefinin dünyanın en iyisi olmak olduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Sağlık turizmi sektörünün büyümesiyle her gün daha fazla hastaya hizmet veriyoruz. Fakat büyümek güzel olduğu kadar doğru yönetilemediğinde meyvesi acıdır. Bu yüzden, sektör paydaşlarımız da bu konuda üzerlerine düşeni yapmalı. Tüm paydaşlar, hizmet verirken ülke imajı önceliklendirmeli. Aksi takdirde Türkiye, uzun yıllar yalnızca fiyat açısından tercih edilebilir ülke imajıyla tanınır. Halbuki biz, çok daha yüksek sınıf hastalara da hizmet vermek istiyoruz. Sadece fiyat değil kalitemizle de öne çıkmalıyız. Bunun için doğru pazarlama kampanyaları yürütmeliyiz.

İnşa edilen imajın merdiven altı klinikler sebebiyle bozulması sorunu yaşanıyor

Sektörün yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de inşa edilen imajın merdiven altı klinikler sebebiyle bozulması. Sosyal medya reklamları, abartılı ve yalan vaatler ile ikna edilen turistler ülkemize geliyor ve merdiven altı kliniklerden çok ucuz fiyatlarla 'sözde' hizmet alıyor. Bunun sonucunda bir sağlık problemi yaşandığında, bu konu turistlerin ülkemize dair bakış açısını olumsuz yönde değiştiriyor. Bu da milyonlarca dolar yatırım yapıp olumlu imaj inşa etmeye çalışan dürüst kişilerin emeklerinin ziyan olmasına yol açıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)