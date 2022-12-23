Türkiye'yi, 2022'nin 11 ayında 42,1 milyon yabancı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'ye, 2022'nin 11 ayında 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaretçi geldi.

Türkiye için büyümede turizm rakamları öncelikli yer alıyor. Türkiye'nin turizm hedefi 51,5 milyon turist ve 46 milyar dolar gelir olarak açıklanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklere göre, Ocak-Kasım 2022'yi kapsayan 11 ayda Türkiye’yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 84,77 artışla 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaret etti.

11 ayda en çok Alman turistler Türkiye'yi ziyaret etti

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5 milyon 481 bin 385 ziyaretçi ile Almanya birinci, 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 3 milyon 301 bin 112 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

11 ayda 47,6 milyon ziyaretçi

İstatistiklere göre, Türkiye, 2022'nin 11 ayında 47 milyon 601 bin 580 ziyaretçiyi ağırladı.

Geçen yılın kasım ayına göre ziyaretçi artış oranı yüzde 44,64 oldu

Kasımda yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,64 arttı ve 2 milyon 551 bin 483'e ulaştı.

Kasımda en çok Ruslar Türkiye'ye geldi

AA'nın haberine göre, Türkiye'ye kasım 2022'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 312 bin 486 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, 232 bin 709 kişi ile Bulgaristan ikinci, 207 bin 340 kişi ile de Almanya üçüncü oldu.

Kasımda en çok İstanbul tercih edildi

Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:1- İstanbul yüzde 52,59 (1 milyon 341 bin 948)2- Antalya yüzde14,21 (362 bin 598)3- Edirne yüzde12,74 (325 bin 174)4- Artvin yüzde6,38 (162 bin 840)5- Kırklareli yüzde1,83 (46 bin 735)