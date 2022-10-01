Türkiye'yi ekim ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor

Önümüzdeki hafta ekonominin gidişatını ortaya çıkartan verilerin açıklanacağı bir gündem bizi bekliyor.

Türkiye'nin ekimde ekonomi gündemi çok yoğun olacak.

3 Ekim pazartesi gününden itibaren piyasalar enflasyon rakamlarına odaklanacak.

Torba kanun bekleniyor

Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomik veri gündemi beklerken gözler bir yandan ihracat ve enflasyon rakamlarında diğer yandan da TBMM'nin gündemine gelecek torba kanun teklifi görüşmelerinde olacak.

Enflasyon yıllık bazda yüzde 80,21 olmuştu

Pazartesi günü eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları belli olacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 değerini almıştı.

Yurt İçi Üretici fiyat Endeksi de ağustosta yıllık yüzde 143,75, aylık yüzde 2,41 artış olarak kayıtlara geçmişti.

İhracat rakamları açıklanacak

AA'nın haberine göre salı günü Trabzon'da açıklanacak eylül ayı ve 3. çeyreğe ilişkin dış ticaret rakamları takip edecek.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından da eylül ayına ve yılın üçüncü çeyreğine ilişkin geçici dış ticaret verilerinin 4 Ekim Salı günü açıklanması bekleniyor. Dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Trabzon'dan duyurulacak.

İhracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artışla 21 milyar 337 milyon dolar olurken ithalat da yüzde 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolara çıkmış ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklanmıştı.