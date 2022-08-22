Türkiye'yi yedi ayda 26,1 milyon kişi ziyaret etti

Türkiye'yi yedi ayda 26,1 milyon kişi ziyaret etti

Ocak ayından temmuz ayına kadar Türkiye'yi toplamda 26 milyon 195 bin 747 kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sınır istatistikleri aylık bültenine dayandırdığı temmuz ayında giriş-çıkış yapan yabancıların verilerini yayınladı.

Geçen yılın aynı ayına göre ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı

Temmuz ayında Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 6 milyon 665 bin 129 kişi olarak açıklandı. 2022 yılı Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 artış kaydetti.

Temmuz ayında ülkemize gelen ziyaretçinin yüzde 1,87'si yani 124 bin 486'i günübirlikçilerden oluştu.

En fazla giriş yapılan şehirler

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya yüzde 34,66 (2 milyon 309 bin 973)

2-İstanbul yüzde 26,40 (1 milyon 759 bin 506)

26,40 (1 milyon 759 bin 506) 3-Edirne yüzde 11,60 (772 bin 978)

11,60 (772 bin 978) 4-Muğla yüzde 9,12 (607 bin 530)

9,12 (607 bin 530) 5-İzmir yüzde 4,23 (281 bin 606)

Yıllık artış yüzde 128,28 oldu

Ocak-Temmuz 2022 tarihlerinde Türkiye'yi toplamda 26 milyon 195 bin 747 kişi ziyaret etti. Bunlardan 3 milyon 165 bin 538'i yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu. 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artış kaydederek 23 milyon 30 bin 209 oldu.

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen 23 milyon 30 bin 209 yabancı ziyaretçinin yüzde 1,54'ü olan 355 bin 474 kişi günübirlikçi olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il:

1-İstanbul yüzde 36,97 (8 milyon 514 bin 806)

2-Antalya yüzde 27,61 (6 milyon 359 bin 373)

3-Edirne yüzde 10,95 (2 milyon 522 bin 829)

4-Muğla yüzde 6,43 (1 milyon 481 bin 991)

5-Artvin yüzde 3,39 (781 bin 260)

7 ayda en fazla Almanlar geldi

2022 yılı Temmuz Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,43 (962 bin 3) ile birinci, Rusya Fed. yüzde 11,12 (741 bin 419) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,19 (545 bin 973) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Hollanda ve Bulgaristan izledi.

Temmuzda en çok giriş yapanlar yine Almanlar oldu

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 12,99 (2 milyon 992 bin 551) ile birinci, Rusya Fed. yüzde 9,54 (2 milyon 197 bin 331) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7,86 (1 milyon 810 bin 248) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izledi.