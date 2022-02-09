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    Türkmenistan'dan petrol üretimi hamlesi

    Türkmenistan'da petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonu imzalandı.
    • AA
    • 09.02.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 16:28
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    Türkmenistan'dan petrol üretimi hamlesi

    Dünya ülkeleri enerji krizi nedeni ile kaynak arayışına girdi. Türkmenistan petrol üretimini artırmak için yatırım yapmaya hazırlanıyor.

    Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkede petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonunu imzaladı.

    TÜRKMEN LİDER İLGİLİ BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

    Resmi devlet televizyonu Altın Asır'ın haberine göre Berdimuhamedov, ülkenin petrol ve doğalgaz sektöründen sorumlu bakanını kabul etti. Berdimuhamedov, bakandan, petrol ve doğalgaz sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

    Gurbanguli Berdimuhamedov

    250 MİLYON MANATLIK YATIRIM FONU

    Petrol ve doğalgazın ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Berdimuhamedov, daha sonra ülkede petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonunu imzaladı.


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