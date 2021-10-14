Euro
10.6301
0.82%
Dolar
9.1378
0.66%
Altın
526.95
0.65%
Borsa
1.422
0.58%
Bitcoin
523.152
5.46%
EXEN Coin
21.55
-4.13%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Türksat’tan yerel TV kanallarına yüzde 50 indirim

    Türksat, yerel TV kanallarına daha düşük kapasite bant genişliklerinde, daha kaliteli yayın yapmalarının önünü açan teknolojiyi kullanım maliyetini düşürmek için adım attı.
    • AA
    • 14.10.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türksat’tan yerel TV kanallarına yüzde 50 indirim

    Türksat AŞ, televizyon kanallarının desteklenmesi amacıyla uyduya yayın çıkma hizmeti (uplink) alan ve bant genişliği 2 Mbps ile altında olan kanalların uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulamaya karar verdi.

    YEREL TELEVİZYON KANALLARINA ÖNEMLİ BİR DESTEK DAHA

    Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, televizyon yayıncılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri tatbik ederek, ülkede yayıncıların daha düşük kapasite bant genişliklerinde, daha kaliteli yayın yapmalarının önünü açan MPEG-4 yayın teknolojisiyle uydu kapasite kullanım maliyetlerinin düşmesini sağlayan Türksat, yerel televizyon kanallarına önemli bir destek daha vermeye hazırlanıyor.

    Türksat’tan yerel TV kanallarına yüzde 50 indirim #1

    YILLARDIR DÖVİZ KURU SABİTLEME UYGULAMASI SÜREGELİYOR

    Uydu üzerinden televizyon yayıncılığının gelişmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kanalların desteklenmesi amacıyla yıllardır süregelen döviz kuru sabitleme uygulamasını bir adım daha ileriye taşıyan Türksat AŞ, 1 Kasım itibarıyla uplink hizmeti alan, uydu kapasite bant genişliği 2 Mbps ve altında olan televizyon kanallarının uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulamaya başlayacak.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir