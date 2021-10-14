Türksat’tan yerel TV kanallarına yüzde 50 indirim

Türksat, yerel TV kanallarına daha düşük kapasite bant genişliklerinde, daha kaliteli yayın yapmalarının önünü açan teknolojiyi kullanım maliyetini düşürmek için adım attı.

Türksat AŞ, televizyon kanallarının desteklenmesi amacıyla uyduya yayın çıkma hizmeti (uplink) alan ve bant genişliği 2 Mbps ile altında olan kanalların uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulamaya karar verdi.

YEREL TELEVİZYON KANALLARINA ÖNEMLİ BİR DESTEK DAHA

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, televizyon yayıncılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri tatbik ederek, ülkede yayıncıların daha düşük kapasite bant genişliklerinde, daha kaliteli yayın yapmalarının önünü açan MPEG-4 yayın teknolojisiyle uydu kapasite kullanım maliyetlerinin düşmesini sağlayan Türksat, yerel televizyon kanallarına önemli bir destek daha vermeye hazırlanıyor.

YILLARDIR DÖVİZ KURU SABİTLEME UYGULAMASI SÜREGELİYOR

Uydu üzerinden televizyon yayıncılığının gelişmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kanalların desteklenmesi amacıyla yıllardır süregelen döviz kuru sabitleme uygulamasını bir adım daha ileriye taşıyan Türksat AŞ, 1 Kasım itibarıyla uplink hizmeti alan, uydu kapasite bant genişliği 2 Mbps ve altında olan televizyon kanallarının uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulamaya başlayacak.