Türkşeker yeni sezonda 100 bin ton şeker üretti

Türkşeker’in, 2021-2022 kampanya döneminde üretime başlayan fabrikalarında üretilen şekerin 100 bin tona ulaştığı açıklandı.

Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 2 milyon 600 bin ton. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin (Türkşeker) de bu ihtiyaçtan kendisine ayrılan kota olan 100 bin ton kadar şeker üretmeyi hedeflediği aktarıldı.

İLK ŞEKERİNİ 14 EYLÜL TARİHİNDE ÜRETTİ

2021-2022 kampanya döneminde, şeker sanayinin ilk şekerini 14 Eylül tarihinde üreterek yeni ambalajı ile buluşturan Türkşeker, yeni dönemde yenilenen kurumsal kimliğine uygun, ihracat normları gözetilerek, üç dilde tasarlanmış yeni çuvalları kullandı.

YENİ DÖNEMDE TÜRKŞEKER RAFLARA GELİYOR

Son iki yılda küspe, melas ve etil alkol başta olmak üzere birçok yan üründe paketleme ve satış stratejileri ile hamle yapan kurum, önümüzdeki günlerde 1, 3, 5 kilogramlık paket şeker, küp ve stick şeker çeşitleriyle raflarda yerini alacak.