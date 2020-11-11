Turunçgil ihracatı sezonun ilk 2 ayında yüzde 23,6 arttı

Turunçgil ihracat sezonunun daha havalar soğumadan, ilk 2 ayı eylül ve ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6'lık artış kaydedilmesi, sektör temsilcilerini mutlu etti.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, turunçgilde 2020-2021 ihracat sezonunun eylülde başladığını anımsatarak, "Eylül-ekimde 286 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 23,6 oldu. Bunun karşılığında ülkemize 153 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Narenciyede en çok ihracatımız sırasıyla Rusya, Irak, Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan'a oldu." diye konuştu.

İLK SIRADA LİMON YER ALIYOR

Kaçmaz, dış satımda, ürün bazında ilk sırada limonun bulunduğunu, bunu greyfurt ve mandalinanın takip ettiğini dile getirdi.

Yeni sezonun 2 ayındaki ihracatın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini belirten Kaçmaz, şunları söyledi:

"Turunçgil ihracatı kasım, aralık ve ocak aylarında artarak devam edecektir. Şu anda sıkıntı yaşamıyoruz. Beklentilerimiz ölçüsünde ihracatımızı gerçekleştirmiş olacağız. İki ayda yaşanan artış sektörümüzü mutlu etti. Geleneksel pazarlarımızın dışında Avrupa Birliği ülkelerine de ihracatımız artarak devam ediyor. Bu da bizi sevindiren gelişme."

“TÜRK NARENCİYESİ KALİTELİ”

Kaçmaz, Türkiye'de yetiştirilen narenciyenin doğal ve kaliteli olmasından dolayı dünyada tercih edildiğini de aktardı.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAYI BEKLİYORUZ"

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de ilerleyen aylarda ihracatın daha da artacağı beklentisi içerisinde olduklarını belirterek, "Havaların biraz daha soğuması gerekiyor. Narenciye tüketiminde bu da önemli faktör. Emeğimizin karşılığını bu yıl almayı bekliyoruz." diye konuştu.