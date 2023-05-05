TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki fabrikasında depremzedeler çalışacak Kahramanmaraş merkezli depremin ardından açılacağı duyurulan TUSAŞ’ın uçak parçası üretim tesisi binasının kurulum aşaması hızla devam ediyor. Bu fabrika, bölgeye istihdam sağlaması açısından da çok değerli.

AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş'ta açmak için yol aldığı uçak parçası üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Demir, TUSAŞ'ın fabrikasının kurulumu aşamasında ara tesislerin yapımına hız verdi.

TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki fabrikasının temmuzda üretime başlayacağını belirten demir, çalışacakların afetzede olması gerektiğini ve her aileden bir kişinin istihdam edileceğini belirterek, "Haziran ayında ilk tezgahlar buraya gelmiş olacak. Temmuz ayında da belirli imalatlar başlar." şeklinde konuştu.

Temmuzda üretime başlanacak

İsmail Demir, tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulacak uçak parçası üretim tesisinin, temmuzda üretime başlayacağını bildirdi.

"Türkiye'nin savunma sanayisinde Anadolu'ya yayılması noktasında stratejisi vardı"

Savunma sanayisi olarak depremin ilk günlerinden itibaren yaraların sarılması için kolları sıvadıklarını dile getiren Demir, kalıcı çözümler üretip uzun vadeli refah sağlayacak çalışmalara önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Malum, bu kapsamda da devletimiz kalıcı konutlar için kolları sıvadı. Biz de bu aşamada tek başına konutların yeterli olmayacağını, konutlarda yaşayacak insanların istihdama da ihtiyacının olacağını düşündük. Bu vesileyle kolları sıvadık. Zaten Türkiye'nin savunma sanayisinde Anadolu'ya yayılması noktasında stratejisi vardı. Bunun da ilk adımını atalım dedik ve bölgede Kahramanmaraş'tan başlayarak diğer depremzede illerimizde de yatırım yapmaya karar verdik. Bu anlamda her şirketimizi de birer ilde adresledik. TUSAŞ da buradaki (Kahramanmaraş) yatırımı üstlendi. Burada uçak sanayisiyle ilgili belirli parçaları yapmak üzere planlamasını yaptılar.

"Planlamanın aşamalarını gördük"

Planlamanın ilk aşamasını da bugün gördük. TUSAŞ şu an planlamasını yaptığı yatırımın arazi tahsisiyle ilgili adımları attı. Tahsis yapılana kadar da boş durmamak, bir an önce faaliyete geçmek adına OSB'de bulduğu binayı kiraladı ve şu an içerisinde bulunduğumuz tesislerde, gerekli tezgahları göndererek burada uçak parçaları imalatına başlayacaklar.

"Katma değeri olan sanayi faaliyetlerini bölgeye yaymak istiyoruz"

Depremden etkilenen illere dokunuş yapmak istediklerini belirten Demir, katma değeri olan sanayi faaliyetlerini bölgeye de yaymak istediklerini kaydetti.

"İstihdam konusunda depremzedelere ağırlık verilecek"

Demir, istihdam konusunda da depremzedelere ağırlık verileceğini, böylelikle bölge halkına önemli katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.