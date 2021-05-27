Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulamasında değişiklik

Tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu veya konsinye işletmeye tesliminde özel tüketim vergisi doğacak. Ayrı zamanda bu teslimat şekli faturalandırılarak belgelendirilecek.

Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişikliğine gidildi. Tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu veya konsinye işletmeye tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) doğacak.

KARAR YÜRÜRLÜKTE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KONSİNYE SATIŞTA VERGİ DOĞACAK

Buna göre, (III) Sayılı Liste kapsamındaki tütün mamulleri, alkollü ve alkolsüz içecek gibi ürünlerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinye işletmelere teslimi anında meydana gelecek.

KOMİSYONCULARIN SATIŞLARI DA BELGELENDİRİLECEK

Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların komisyoncular veya konsinye işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, söz konusu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek.

KONSİNYE NEDİR

Ticarette bir satıcı, ürünlerini başka bir satıcıya bedelsiz olarak teslim eder. Ürünleri teslim alan satıcı, ürünler satıldığı zaman bedelini ilk satıcıya öder.

Yeni kararla birlikte söz konusu ürünlerin tesliminde ÖTV getirilecek ve faturalandırılma yapılacak.